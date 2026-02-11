$43.090.06
17:25 • 1936 перегляди
Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді-2026 тільки у "шоломі пам’яті" попри загрозу дискваліфікації
17:07 • 3752 перегляди
Glovo автоматично списує тисячі на “чайові” за доставку і не повертає кошти - українці обуреніPhoto
16:28 • 5562 перегляди
Родина військового Назара Далецького не має повертати виплати державі - Міноборони
14:43 • 10545 перегляди
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
13:50 • 17763 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
11 лютого, 11:56 • 15328 перегляди
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Ексклюзив
11 лютого, 09:46 • 19279 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 30877 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
11 лютого, 06:59 • 24116 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 38445 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Українки посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні — жіночих двомісних санях

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Олена Стецків та Олександра Мох посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні – жіночих двомісних санях – на Іграх у Мілан-Кортіна 2026. Італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер стали першими олімпійськими чемпіонками.

Українки посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні — жіночих двомісних санях

Українки посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні у Мілан-Кортіна 2026 — жіночих двомісних санях, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Деталі

Олена Стецків та Олександра Мох за підсумками двох заїздів показали час 1:48.405.

Для Олени це вже четверта Олімпіада у кар'єрі, 21-річна Олександра дебютувала на Іграх-2026.

Першими в історії олімпійськими чемпіонками у жіночих санях-двійках стали італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер (1:46.284).

“Ви не можете заборонити пам’ять - ми все одно будемо пам’ятати”: українська санкарка Смага підтримала скелетоніста Гераскевича у конфлікті з МОК10.02.26, 22:40 • 5068 переглядiв

Антоніна Туманова

СпортОлімпіада
Міністерство молоді та спорту України
Італія
Україна