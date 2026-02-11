Українки посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні — жіночих двомісних санях

Українки посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні у Мілан-Кортіна 2026 — жіночих двомісних санях, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Деталі

Олена Стецків та Олександра Мох за підсумками двох заїздів показали час 1:48.405.

Для Олени це вже четверта Олімпіада у кар'єрі, 21-річна Олександра дебютувала на Іграх-2026.

Першими в історії олімпійськими чемпіонками у жіночих санях-двійках стали італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер (1:46.284).

