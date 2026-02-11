Українки посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні — жіночих двомісних санях
Київ • УНН
Олена Стецків та Олександра Мох посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні – жіночих двомісних санях – на Іграх у Мілан-Кортіна 2026. Італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер стали першими олімпійськими чемпіонками.
Українки посіли 7 місце у дебютній олімпійській дисципліні у Мілан-Кортіна 2026 — жіночих двомісних санях, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
Деталі
Олена Стецків та Олександра Мох за підсумками двох заїздів показали час 1:48.405.
Для Олени це вже четверта Олімпіада у кар'єрі, 21-річна Олександра дебютувала на Іграх-2026.
Першими в історії олімпійськими чемпіонками у жіночих санях-двійках стали італійки Андреа Феттер та Маріон Обергофер (1:46.284).
