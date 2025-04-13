Украинские синхронистки завоевали "золото" на Кубке мира в Египте

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала "золото" Кубка мира в Сома-Бей (Египет). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства молодежи и спорта Украины.

Детали

Отмечается, что в акробатической группе украинки дебютировали с новой программой и получили за свое выступление от судей победные 200.0911 балла. Это первая победа наших синхронисток в этом сезоне.

Состав чемпионской команды: Иванна Бурба, Александра Горецкая, Ульяна Гринишина, Мария Зачепа, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина - уточнили в Минмолодежьспорта.

Там добавили, что "серебро" завоевала команда Италии (187.0263), бронзовые медали достались представительницам Китая (186.8288).

Напомним

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали "серебряные" медали на II этапе Кубка мира в Египте. Во время награждения они отказались от рукопожатия с россиянками.

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