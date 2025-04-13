Українські синхроністки вибороли "золото" на Кубку світу в Єгипті

Збірна України з артистичного плавання здобула "золото" Кубка світу в Сома-Беї (Єгипет). Про це інформує УНН із посиланнямна повідомлення Міністерства молоді та спорту України.

Деталі

Зазначається, що в акробатичній групі українки дебютували з новою програмою і отримали за свій виступ від суддів переможні 200.0911 бала. Це перша перемога наших синхроністок у цьому сезоні.

Склад чемпіонської команди: Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна - уточнили в Мінмолодьспорту.

Там додали, що "срібло" виборола команда Італії (187.0263), бронзові медалі дісталися представницям Китаю (186.8288).

Нагадаємо

Українські синхроністки Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна здобули здобули "срібні" медалі на ІІ етапі Кубка світу в Єгипті. Під час нагородження вони відмовились від рукостискання з росіянками.

Українські тенісистки вперше в історії вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг