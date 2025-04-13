Українські синхроністки вибороли "золото" на Кубку світу в Єгипті

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 11956 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 43935 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 28410 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 33320 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

08:19 • 41783 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 79127 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 72814 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 34865 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60158 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 108425 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
1м/с
73%
Популярнi новини

Торгові розбіжності між ЄС і США: на скасування мит годі й чекати - Bloomberg

16 квітня, 03:45 • 56867 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 70248 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 36912 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 18532 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 12682 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 43814 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

08:09 • 72332 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 79064 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 72759 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 175816 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 38624 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 24997 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 26351 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 27998 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 30483 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Українські синхроністки вибороли "золото" на Кубку світу в Єгипті

Київ • УНН

 • 4565 перегляди

Збірна України з артистичного плавання здобула перемогу на Кубку світу в Сома-Беї, Єгипет. Українки виступили з новою програмою в акробатичній групі та отримали 200.0911 бала.

Українські синхроністки вибороли "золото" на Кубку світу в Єгипті

Збірна України з артистичного плавання здобула "золото" Кубка світу в Сома-Беї (Єгипет). Про це інформує УНН із посиланнямна повідомлення Міністерства молоді та спорту України.

Деталі

Зазначається, що в акробатичній групі українки дебютували з новою програмою і отримали за свій виступ від суддів переможні 200.0911 бала. Це перша перемога наших синхроністок у цьому сезоні.

Склад чемпіонської команди: Іванна Бурба, Олександра Горецька, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна

- уточнили в Мінмолодьспорту.

Там додали, що "срібло" виборола команда Італії (187.0263), бронзові медалі дісталися представницям Китаю (186.8288).

Нагадаємо

Українські синхроністки Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна здобули здобули "срібні" медалі на ІІ етапі Кубка світу в Єгипті. Під час нагородження вони відмовились від рукостискання з росіянками.

Українські тенісистки вперше в історії вийшли у фінал Кубка Біллі Джин Кінг12.04.25, 21:58 • 3246 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Міністерство молоді та спорту України
Україна
Brent
$65.54
Bitcoin
$83,764.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,323.99
Ethereum
$1,576.77