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Украинские шпажисты завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию

Киев • УНН

 • 1352 просмотра

Украинские шпажисты завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию во Франции. Это первая с 2017 года командная медаль ЧЕ для Украины в мужской шпаге.

Украинские шпажисты завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию
ФФУ

Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Романа Свечкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта в субботу, передает УНН.

Детали

"Украинские шпажисты завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию. На третью ступень пьедестала поднялась наша команда в составе Романа Свечкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка", - говорится в сообщении.

На пути к медали украинцы одержали победу над Чехией (45:39) и Венгрией (45:37), потерпели поражение в полуфинале от действующих чемпионов Европы сборной Франции (33:45) и в поединке за бронзу оказались сильнее Швейцарии (44:31).

Для Украины это первая с 2017 года командная медаль ЧЕ в мужской шпаге.

Напомним

Украинская рапиристка Ольга Сопит завоевала золото на чемпионате Европы по фехтованию-2026.

Павел Башинский

Спорт
Министерство молодежи и спорта Украины
Украина