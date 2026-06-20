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Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах в составе Романа Свечкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка завоевала бронзу на чемпионате Европы по фехтованию во Франции. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта в субботу, передает УНН.

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"Украинские шпажисты завоевали бронзу чемпионата Европы по фехтованию. На третью ступень пьедестала поднялась наша команда в составе Романа Свечкаря, Никиты Кошмана, Евгения Макиенко и Михаила Краснюка", - говорится в сообщении.

На пути к медали украинцы одержали победу над Чехией (45:39) и Венгрией (45:37), потерпели поражение в полуфинале от действующих чемпионов Европы сборной Франции (33:45) и в поединке за бронзу оказались сильнее Швейцарии (44:31).

Для Украины это первая с 2017 года командная медаль ЧЕ в мужской шпаге.

Напомним

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