Несколько министров получили новых заместителей: что известно
Киев • УНН
В украинских министерствах произошли кадровые изменения, назначены новые заместители министров. Также переназначен представитель Кабмина в Верховной Раде и госсекретарь Кабмина.
В украинских министерствах произошли новые кадровые изменения. Ряд министров получили новых заместителей, пишет УНН со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
С должности заместителя министра молодежи и спорта Украины уволили Андрея Чеснокова, а с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции – Ольгу Юхимчук.
В свою очередь у министра энергетики Украины появилось два заместителя. Артем Некрасов назначен первым заместителем министра энергетики, а Ольга Юхимчук – заместителем министра энергетики по вопросам европейской интеграции.
Есть также ряд других назначений:
• Игорь Зубович назначен заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
• Юлия Зайченко стала первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины ПлейСити.
Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной экологической инспекции Украины на Субботенко Александра Сергеевича, говорится в сообщении.
Дополнение
Анна Гвоздяр, которая была заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, стала заместителем министра обороны Дениса Шмыгаля.
Тарас Мельничук переназначен постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде. Также переназначены госсекретарь Кабмина Константин Марьевич и его первый заместитель Александр Ярема.