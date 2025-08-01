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Несколько министров получили новых заместителей: что известно

Киев • УНН

 • 142 просмотра

В украинских министерствах произошли кадровые изменения, назначены новые заместители министров. Также переназначен представитель Кабмина в Верховной Раде и госсекретарь Кабмина.

Несколько министров получили новых заместителей: что известно

В украинских министерствах произошли новые кадровые изменения. Ряд министров получили новых заместителей, пишет УНН со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

С должности заместителя министра молодежи и спорта Украины уволили Андрея Чеснокова, а с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции – Ольгу Юхимчук.

В свою очередь у министра энергетики Украины появилось два заместителя. Артем Некрасов назначен первым заместителем министра энергетики, а Ольга Юхимчук – заместителем министра энергетики по вопросам европейской интеграции.

Есть также ряд других назначений:

• Игорь Зубович назначен заместителем министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

• Юлия Зайченко стала первым заместителем Председателя Государственного агентства Украины ПлейСити.

Кроме того, временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной экологической инспекции Украины на Субботенко Александра Сергеевича, говорится в сообщении.

Дополнение

Анна Гвоздяр, которая была заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, стала заместителем министра обороны Дениса Шмыгаля.

Тарас Мельничук переназначен постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде. Также переназначены госсекретарь Кабмина Константин Марьевич и его первый заместитель Александр Ярема.

Павел Зинченко

политика
Министерство обороны Украины
Министерство молодежи и спорта Украины
Министерство энергетики Украины
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль