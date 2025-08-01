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Кілька міністрів отримали нових заступників: що відомо

Київ • УНН

 • 362 перегляди

В українських міністерствах відбулися кадрові зміни, призначено нових заступників міністрів. Також перепризначено представника Кабміну у Верховній Раді та держсекретаря Кабміну.

Кілька міністрів отримали нових заступників: що відомо

В українських міністерствах відбулися нові кадрові зміни. Низка міністрів отримала нових заступників, пише УНН з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Деталі

З посади заступника міністра молоді та спорту України звільнили Андрія Чеснокова, а з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції – Ольгу Юхимчук.

В свою чергу у міністра енергетики України з’явилося два заступника. Артема Некрасова призначено першим заступником міністра енергетики, а Ольгу Юхимчук – заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції.

Є також низка інших призначень:

• Ігоря Зубовича призначено заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.

• Юлія Зайченко стала першим заступником Голови Державного агентства України ПлейСіті.

Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної екологічної інспекції України на Субботенка Олександра Сергійовича, говориться у повідомленні.

Доповнення

Анна Гвоздяр, яка була заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, стала заступницею міністра оборони Дениса Шмигаля.

Тараса Мельничука перепризначено постійним представником Кабінету міністрів у Верховній Раді. Також перепризначено держсекретаря Кабміну Костянтина Мар’євича та його першого заступника Олександра Ярему.

Павло Зінченко

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Міністерство оборони України
Міністерство молоді та спорту України
Міністерство енергетики України
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Україна
Денис Шмигаль