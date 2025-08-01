Кілька міністрів отримали нових заступників: що відомо
Київ • УНН
В українських міністерствах відбулися кадрові зміни, призначено нових заступників міністрів. Також перепризначено представника Кабміну у Верховній Раді та держсекретаря Кабміну.
В українських міністерствах відбулися нові кадрові зміни. Низка міністрів отримала нових заступників, пише УНН з посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
З посади заступника міністра молоді та спорту України звільнили Андрія Чеснокова, а з посади заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції – Ольгу Юхимчук.
В свою чергу у міністра енергетики України з’явилося два заступника. Артема Некрасова призначено першим заступником міністра енергетики, а Ольгу Юхимчук – заступником міністра енергетики з питань європейської інтеграції.
Є також низка інших призначень:
• Ігоря Зубовича призначено заступником міністра економіки, довкілля та сільського господарства України.
• Юлія Зайченко стала першим заступником Голови Державного агентства України ПлейСіті.
Крім того, тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної екологічної інспекції України на Субботенка Олександра Сергійовича, говориться у повідомленні.
Доповнення
Анна Гвоздяр, яка була заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, стала заступницею міністра оборони Дениса Шмигаля.
Тараса Мельничука перепризначено постійним представником Кабінету міністрів у Верховній Раді. Також перепризначено держсекретаря Кабміну Костянтина Мар’євича та його першого заступника Олександра Ярему.