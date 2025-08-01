Кілька міністрів отримали нових заступників: що відомо

Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком

Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком

Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком

Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком 1 серпня, 11:54 • 66045 перегляди

Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін

Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін

Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін

Висунуті раніше вимоги до України лишаються незмінними - путін 1 серпня, 11:58 • 28048 перегляди