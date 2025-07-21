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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Мельничук залишиться представником Кабміну у парламенті в уряді Свириденко

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Тараса Мельничука перепризначено постійним представником Кабінету міністрів у Верховній Раді. Також перепризначено держсекретаря Кабміну Костянтина Мар’євича та його першого заступника Олександра Ярему.

Мельничук залишиться представником Кабміну у парламенті в уряді Свириденко

Уряд перепризначив Тараса Мельничука на посаді постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України. Про це Мельничук повідомив в Telegram, передає УНН.

Деталі

Визначено Мельничука Тараса Петровича постійним представником Кабінету міністрів України у Верховній Раді України

 - повідомив Мельничук.

Він також повідомив, що уряд перепризначив Костянтина Мар’євича на посаді держсекретаря Кабміну, а також перепризначив його першого заступника Олександра Ярему.

Також було звільнено:

  • Юрія Шейка - з посади першого заступника міністра енергетики;
    • Миколу Кучерявенка - з посади першого заступника міністра юстиції;
      • Світлану Терещенко - з посади заступника міністра юстиції України.

        Нагадаємо

        16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

        Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.

        17 липня Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко.

        Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко.

        Павло Башинський

        Павло Башинський

        СуспільствоПолітика
        Юлія Свириденко
        Верховна Рада України
        Денис Шмигаль
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