Мельничук залишиться представником Кабміну у парламенті в уряді Свириденко
Київ • УНН
Тараса Мельничука перепризначено постійним представником Кабінету міністрів у Верховній Раді. Також перепризначено держсекретаря Кабміну Костянтина Мар’євича та його першого заступника Олександра Ярему.
Уряд перепризначив Тараса Мельничука на посаді постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України. Про це Мельничук повідомив в Telegram, передає УНН.
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Визначено Мельничука Тараса Петровича постійним представником Кабінету міністрів України у Верховній Раді України
Він також повідомив, що уряд перепризначив Костянтина Мар’євича на посаді держсекретаря Кабміну, а також перепризначив його першого заступника Олександра Ярему.
Також було звільнено:
- Юрія Шейка - з посади першого заступника міністра енергетики;
- Миколу Кучерявенка - з посади першого заступника міністра юстиції;
- Світлану Терещенко - з посади заступника міністра юстиції України.
Нагадаємо
16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.
Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.
17 липня Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко.
Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко.