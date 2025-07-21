Мельничук залишиться представником Кабміну у парламенті в уряді Свириденко

Уряд перепризначив Тараса Мельничука на посаді постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді України. Про це Мельничук повідомив в Telegram, передає УНН.

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Визначено Мельничука Тараса Петровича постійним представником Кабінету міністрів України у Верховній Раді України - повідомив Мельничук.

Він також повідомив, що уряд перепризначив Костянтина Мар’євича на посаді держсекретаря Кабміну, а також перепризначив його першого заступника Олександра Ярему.

Також було звільнено:

Юрія Шейка - з посади першого заступника міністра енергетики;

Миколу Кучерявенка - з посади першого заступника міністра юстиції;

Світлану Терещенко - з посади заступника міністра юстиції України.

Нагадаємо

16 липня Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.

Відставка Шмигаля означає автоматичну відставку всього Кабміну.

17 липня Верховна Рада призначила новим прем’єр-міністром України Юлію Свириденко.

Тоді ж Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів, запропонований Прем'єр-міністром Юлією Свириденко.