Мельничук останется представителем Кабмина в парламенте в правительстве Свириденко

Правительство переназначило Тараса Мельничука на должность постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины. Об этом Мельничук сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Назначен Мельничук Тарас Петрович постоянным представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины - сообщил Мельничук.

Он также сообщил, что правительство переназначило Константина Марьевича на должность госсекретаря Кабмина, а также переназначило его первого заместителя Александра Ярему.

Также были уволены:

Юрий Шейко - с должности первого заместителя министра энергетики;

Николай Кучерявенко - с должности первого заместителя министра юстиции;

Светлана Терещенко - с должности заместителя министра юстиции Украины.

Напомним

16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.

Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.

17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.

Тогда же Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров, предложенный Премьер-министром Юлией Свириденко.