Мельничук останется представителем Кабмина в парламенте в правительстве Свириденко
Киев • УНН
Тарас Мельничук переназначен постоянным представителем Кабинета министров в Верховной Раде. Также переназначены госсекретарь Кабмина Константин Марьевич и его первый заместитель Александр Ярема.
Правительство переназначило Тараса Мельничука на должность постоянного представителя Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины. Об этом Мельничук сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Назначен Мельничук Тарас Петрович постоянным представителем Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины
Он также сообщил, что правительство переназначило Константина Марьевича на должность госсекретаря Кабмина, а также переназначило его первого заместителя Александра Ярему.
Также были уволены:
- Юрий Шейко - с должности первого заместителя министра энергетики;
- Николай Кучерявенко - с должности первого заместителя министра юстиции;
- Светлана Терещенко - с должности заместителя министра юстиции Украины.
Напомним
16 июля Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра Украины.
Отставка Шмыгаля означает автоматическую отставку всего Кабмина.
17 июля Верховная Рада назначила новым премьер-министром Украины Юлию Свириденко.
Тогда же Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров, предложенный Премьер-министром Юлией Свириденко.