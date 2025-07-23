Анна Гвоздяр стала заступницею Шмигаля у Міноборони
Київ • УНН
Вона має досвід роботи в готельному бізнесі та очолювала благодійний фонд Сергія Притули.
Анна Гвоздяр, яка була заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, стала заступницею міністра оборони Дениса Шмигаля. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
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Анна Гвоздяр стає новим заступником міністра оборони
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Анна Гвоздяр у 2013 році завершила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, отримала кваліфікацію бакалавра з менеджменту. З 2009 року працювала в сфері готельного бізнесу в США.
Також з 2020 року була директоркою благодійного фонду Сергія Притули.
З 22 вересня 2023 року розпорядженням Кабміну України від 22 вересня 2023 року № 832-р призначена заступницею міністра з питань стратегічних галузей промисловості України.
Має частку в компанії (50%) "Протеже Груп", яка займається посередництвом в розміщенні реклами в засобах масової інформації.
Нагадаємо
Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади.
В понеділок, 21 липня, Кабінет міністрів України ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передавши його функції Міністерству оборони. Міноборони тепер є правонаступником майна, прав та обов'язків ліквідованого міністерства.
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості об’єднають з Міноборони, а його очільник Герман Сметанін очолить "Укроборонпром", яке вже очолював впродовж року.