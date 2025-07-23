Анна Гвоздяр стала заместителем Шмыгаля в Минобороны

Анна Гвоздяр, которая была заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина, стала заместителем министра обороны Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Анна Гвоздяр становится новым заместителем министра обороны - сообщил Гончаренко.

Справка

Анна Гвоздяр в 2013 году окончила Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, получила квалификацию бакалавра по менеджменту. С 2009 года работала в сфере гостиничного бизнеса в США.

Также с 2020 года была директором благотворительного фонда Сергея Притулы.

С 22 сентября 2023 года распоряжением Кабмина Украины от 22 сентября 2023 года № 832-р назначена заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Имеет долю в компании (50%) "Протеже Груп", которая занимается посредничеством в размещении рекламы в средствах массовой информации.

Напомним

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уходит с должности.

В понедельник, 21 июля, Кабинет министров Украины ликвидировал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, передав его функции Министерству обороны. Минобороны теперь является правопреемником имущества, прав и обязанностей ликвидированного министерства.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности объединят с Минобороны, а его глава Герман Сметанин возглавит "Укроборонпром", которое уже возглавлял в течение года.