Відповідальна за цифровізацію заступниця міністра оборони йде з посади

Заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко йде з посади, про що повідомила у середу в соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Майже два роки мала честь очолювати напрям цифровізації Міністерства оборони. Найскладніша і найвідповідальніша робота в моєму житті", - вказала Черногоренко, перелічивши здобутки.

"Я працювала з однією з найсильніших команд в уряді, яка зробила все це! Дякую за роботу по 16 годин на день, за небайдужість до проблем наших користувачів", - вказала вона.

Довідково

Катерина Черногоренко - заступниця міністра оборони з питань цифровізації з 2023 року. До цього, у 2022-2023 роках була залучена в проєкт "Армія дронів". Ще раніше - 2019-2022 роки - працювала у Міністерстві цифрової трансформації.