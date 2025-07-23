Заместитель министра обороны, ответственная за цифровизацию, уходит в отставку

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко уходит с должности, о чем сообщила в среду в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерства обороны. Самая сложная и самая ответственная работа в моей жизни", - указала Черногоренко, перечислив достижения.

"Я работала с одной из сильнейших команд в правительстве, которая сделала все это! Спасибо за работу по 16 часов в день, за неравнодушие к проблемам наших пользователей", - указала она.

Справочно

Екатерина Черногоренко - заместитель министра обороны по вопросам цифровизации с 2023 года. До этого, в 2022-2023 годах была задействована в проекте "Армия дронов". Еще раньше - 2019-2022 годы - работала в Министерстве цифровой трансформации.