УАФ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи: установлены новые правила

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ разрешил присутствие гостевых болельщиков на матчах. Организатор матча должен предоставить не менее 5% мест от разрешенного количества зрителей в гостевом или отдельном секторе.

УАФ разрешила гостевым болельщикам посещать матчи: установлены новые правила

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Украинской ассоциации футбола принял решение о допуске гостевых болельщиков на матчи своих команд, играющих на выезде. Организатор матча должен предоставить не менее 5% мест от разрешенного количества зрителей на стадионе - в гостевом или отдельном секторе. Об этом сообщает пресс-служба УАФ, передает УНН.

Комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Украинской ассоциации футбола принял решение, регулирующее порядок пребывания гостевых болельщиков на матчах в условиях военного положения 

- говорится в сообщении.

В УАФ напомнили, что согласно дополнительным мерам безопасности, с начала полномасштабного вторжения присутствие на матчах гостевых болельщиков было запрещено.

В то же время в последнее время болельщики команд-гостей все чаще появляются на трибунах, поэтому комитет решил официально урегулировать этот вопрос. В частности, определена процедура попадания болельщиков на стадион, а также ответственность клубов за их действия до, во время и после матчей 

- отмечают в УАФ.

Учитывая указанное, УАФ дополнила пункт 12 раздела I "Общие требования" Дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения следующими нормами:

"Посещение матчей организованными командой гостей болельщиками не запрещено при условии письменного согласования с клубом-хозяином (организатором матча). В таком случае организатор матча должен предоставить не менее 5% мест от разрешенного количества зрителей на стадионе - в гостевом или отдельном секторе, а также обеспечить для них места в укрытии. Ответственность за действия организованных болельщиков команды гостей несет исключительно клуб гостей".

Отмечается, что клуб несет ответственность за поведение своих болельщиков (в том числе идентифицированных официальными лицами матча), официальных представителей, а также любых других лиц, выполняющих определенные функции во время матча от имени клуба.

Дополнение

После начала полномасштабного вторжения матчи УПЛ проходили без болельщиков из-за ситуации с безопасностью.

В декабре 2023 года Министерство молодежи и спорта разработало порядок согласования и проведения спортивных соревнований со зрителями.

Порядок предусматривает, что рабочая группа, состоящая из представителей спортивной федерации, руководителей спортивных сооружений, представителей ГСЧС и Нацполиции, проводит осмотр места проведения соревнований.

Перед соревнованиями проводится оценка допустимого количества участников: рабочая группа определяет, сколько людей (спортсмены, тренеры, судьи, персонал, зрители) может присутствовать на мероприятии.

Кроме того, порядок определяет:

  • доступность укрытий: рабочая группа проверяет укрытия и защитные сооружения вблизи места проведения соревнований. Они должны быть не дальше 500 метров, чтобы в случае опасности все смогли быстро и безопасно эвакуироваться. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы укрытия были доступны для людей с инвалидностью;
    • разработка плана эвакуации: руководитель спортивного сооружения создает детальный план эвакуации на случай воздушной тревоги, учитывая потребности лиц с инвалидностью;
      • акт осмотра: рабочая группа составляет акт, который включает информацию об укрытиях, их вместимости и расстоянии до них;
        • инструктаж участников: все участники соревнований проходят инструктаж по безопасности и подписывают ознакомительную форму;
          • подача заявок на проведение соревнований: заявку необходимо подать не позднее чем за 48 часов до соревнований, чтобы успеть провести качественную проверку;
            • организационная встреча: перед соревнованиями проходят встречи всех задействованных служб для координации действий;
              • контроль безопасности: на входе в спортивные сооружения проводят проверку безопасности, в частности, и с использованием металлодетекторов для большого количества зрителей;
                • меры во время опасности: в случае воздушной тревоги или чрезвычайной ситуации главный судья объявляет эвакуацию, а после ее завершения - возобновление соревнований.

                  Напомним

                  На матчах Украинской премьер-лиги и Кубка Украины, проводимых на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сможет присутствовать большее количество болельщиков. Новая квота позволяет разместить более 4 тыс. болельщиков, вместо предыдущих 1800.

                  Павел Башинский

                  Спорт
                  Воздушная тревога
                  Военное положение
                  Война в Украине
                  Министерство молодежи и спорта Украины