УАФ дозволила гостьовим вболівальникам відвідувати матчі: встановлено нові правила

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо допуску гостьових вболівальників на матчі своїх команд, які грають на виїзді. Організатор матчу має надати щонайменше 5 % місць від дозволеної кількості глядачів на стадіоні - у гостьовому або окремому секторі. Про це повідомляє пресслужба УАФ, передає УНН.

Комітет з питань стадіонів та безпеки проведення змагань Української асоціації футболу ухвалив рішення, яке врегульовує порядок перебування гостьових уболівальників на матчах в умовах воєнного стану - йдеться в повідомленні.

В УАФ нагадали, що згідно з додатковими заходами безпеки, із початку повномасштабного вторгнення присутність на матчах гостьових уболівальників було заборонено.

Водночас останнім часом уболівальники команд-гостей усе частіше з’являються на трибунах, тому комітет вирішив офіційно врегулювати це питання. Зокрема, визначено процедуру потрапляння вболівальників на стадіон, а також відповідальність клубів за їхні дії до, під час та після матчів - зазначають в УАФ.

Враховуючи зазначене, УАФ доповнила пункт 12 розділу I "Загальні вимоги" Додаткових заходів безпеки для організації та проведення футбольних матчів в Україні в умовах воєнного стану наступними нормами:

"Відвідування матчів організованими командою гостей уболівальниками не заборонено за умови письмового погодження з клубом-господарем (організатором матчу). У такому випадку організатор матчу має надати щонайменше 5 % місць від дозволеної кількості глядачів на стадіоні - у гостьовому або окремому секторі, а також забезпечити для них місця в укритті. Відповідальність за дії організованих уболівальників команди гостей несе виключно клуб гостей".

Зазначається, що клуб несе відповідальність за поведінку своїх уболівальників (у тому числі ідентифікованих офіційними особами матчу), офіційних представників, а також будь-яких інших осіб, які виконують певні функції під час матчу від імені клубу.

Доповнення

Після початку повномасштабного вторгнення, матчі УПЛ проходили без вболівальників через безпекову ситуацію.

У грудні 2023 року Міністерство молоді та спорту розробило порядок узгодження та проведення спортивних змагань з глядачами.

Порядок передбачає, що робоча група, яка складається з представників спортивної федерації, керівників спортивних споруд, представників ДСНС та Нацполіції, проводить огляд місця проведення змагань.

Перед змаганнями проводиться оцінка допустимої кількості учасників: робоча група визначає, скільки людей (спортсмени, тренери, судді, персонал, глядачі) може бути присутніми на заході.

Окрім того, порядок визначає:

доступність укриттів: робоча група перевіряє укриття та захисні споруди поблизу місця проведення змагань. Вони мають бути не далі ніж 500 метрів, щоб у разі небезпеки всі змогли швидко та безпечно евакуюватися. Особливу увагу звертатимуть на те, щоб укриття були доступні для людей з інвалідністю;

розробка плану евакуації: уерівник спортивної споруди створює детальний план евакуації на випадок повітряної тривоги, враховуючи потреби осіб з інвалідністю;

акт огляду: робоча група складає акт, який включає інформацію про укриття, їх місткість та відстань до них;

інструктаж учасників: усі учасники змагань проходять інструктаж з безпеки та підписують ознайомчу форму;

подання заявок на проведення змагань: заявку необхідно подати не пізніше ніж за 48 годин до змагань, щоб встигнути провести якісну перевірку;

організаційна зустріч: перед змаганнями відбуваються зустрічі усіх задіяних служб для координації дій;

контроль безпеки: на вході до спортивних споруд проводять перевірку безпеки, зокрема, і з використанням металодетекторів для великої кількості глядачів;

заходи під час небезпеки: у разі повітряної тривоги або надзвичайної ситуації головний суддя оголошує евакуацію, а після її завершення - відновлення змагань.

Нагадаємо

На матчах Української прем’єр-ліги та Кубка України, що проводяться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського, зможе бути присутня більша кількість уболівальників. Нова квота дозволяє розмістити понад 4 тис. вболівальників, замість попередніх 1800.