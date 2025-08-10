Украинские пловцы завоевали четыре медали на Всемирных играх
Киев • УНН
Сборная Украины по подводному спорту завоевала четыре медали на Всемирных играх 2025 года. София Гречко завоевала золото, Алексей Захаров – серебро, мужская эстафета – серебро, а женская – бронзу.
Сборная Украины по подводному спорту завоевала четыре медали на Всемирных играх 2025 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
София Гречко получила золотую медаль в плавании в ластах на 200 метров, Алексей Захаров получил серебряную медаль в плавании в ластах на 400 метров (2:57.03).
В то же время вице-чемпионами в мужской эстафете в ластах 4х50 м стали: Сергей Смищенко, Александр Кузьменко, Давид Елисеев и Алексей Захаров (1:00.26).
Кроме того, бронзу в женской эстафете 4х100 м завоевали: Елизавета Гречихина, София Гречко, Виктория Уварова и Анастасия Макаренко (2:36.82). Официальные результаты опубликованы по ссылке.
Напомним
Сборная Украины по гребле взяла две золотые медали, а также одну серебряную и одну бронзовую на всемирных играх в китайском городе Чэнду.
Также УНН сообщал, что украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта.