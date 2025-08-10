Українські плавці здобули чотири медалі на Всесвітніх іграх
Київ • УНН
Збірна України з підводного спорту здобула чотири медалі на Всесвітніх іграх 2025 року. Софія Гречко виборола золото, Олексій Захаров – срібло, чоловіча естафета – срібло, а жіноча – бронзу.
Деталі
Софія Гречко отримала золоту медаль у плаванні в ластах на 200 метрів, Олексій Захаров отримав срібну медаль у плаванні в ластах на 400 метрів (2:57.03).
Водночас віцечемпіонами в чоловічій естафеті в ластах 4х50 м стали: Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв та Олексій Захаров (1:00.26).
Крім того, бронзу в жіночій естафеті 4х100 м вибороли: Єлизавета Гречихіна, Софія Гречко, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко (2:36.82). Офіційні результати опубліковані за посиланням.
Нагадаємо
