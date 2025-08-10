Українські плавці здобули чотири медалі на Всесвітніх іграх

$41.460.00
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 48468 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 129013 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 99960 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 273743 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 155520 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 334115 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 305545 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107035 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149738 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Популярнi новини
Україну накриє мінлива хмарність: де очікувати град та шквалиPhoto10 серпня, 03:58 • 6756 перегляди
Стармер і Макрон будуть "підтримувати тісний контакт" перед зустріччю Трампа з путіним10 серпня, 04:17 • 8444 перегляди
Тисячі ізраїльтян вийшли на протест через план Нетаньягу щодо ГазиPhoto10 серпня, 04:40 • 36495 перегляди
Втрати ворога: армія рф втратила майже тисячу солдатів та 70 артсистем за добу10 серпня, 05:00 • 5904 перегляди
Трамп зрадив Україну, зробивши світ незрівнянно небезпечнішим - The Telegraph10 серпня, 05:43 • 4752 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 334114 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 213018 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 305543 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 314298 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 217934 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Білий дім
УНН Lite
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 53410 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 129013 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 314298 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 227877 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 237209 перегляди
Вашингтон пост
Bild
Безпілотний літальний апарат
Financial Times
Ґардіан

Українські плавці здобули чотири медалі на Всесвітніх іграх

Київ • УНН

 • 796 перегляди

Збірна України з підводного спорту здобула чотири медалі на Всесвітніх іграх 2025 року. Софія Гречко виборола золото, Олексій Захаров – срібло, чоловіча естафета – срібло, а жіноча – бронзу.

Українські плавці здобули чотири медалі на Всесвітніх іграх

Збірна України з підводного спорту здобула чотири медалі на Всесвітніх іграх 2025 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Софія Гречко отримала золоту медаль у плаванні в ластах на 200 метрів, Олексій Захаров отримав срібну медаль у плаванні в ластах на 400 метрів (2:57.03).

Водночас віцечемпіонами в чоловічій естафеті в ластах 4х50 м стали: Сергій Сміщенко, Олександр Кузьменко, Давид Єлісєєв та Олексій Захаров (1:00.26).

Крім того, бронзу в жіночій естафеті 4х100 м вибороли: Єлизавета Гречихіна, Софія Гречко, Вікторія Уварова та Анастасія Макаренко (2:36.82). Офіційні результати опубліковані за посиланням.

Нагадаємо

Збірна Україна з веслування взяла дві золоті медалі, а також одну срібну і одну бронзову на всесвітніх іграх у китайському місті Ченду.

Також УНН повідомляв, що український стрибун у воду Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту.  

Євген Устименко

Міністерство молоді та спорту України
Україна