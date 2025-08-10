$41.460.00
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 34712 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 110815 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 89626 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 264658 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 150697 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 324367 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 298334 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 106647 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149277 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 79329 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Українські веслувальники здобули чотири медалі на всесвітніх змаганнях в Китаї

Київ • УНН

 • 268 перегляди

Збірна України з веслування на човнах "Дракон" здобула дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі на Всесвітніх іграх у Ченду, Китай. Це сталося на змаганнях, де українські спортсмени показали високі результати.

Українські веслувальники здобули чотири медалі на всесвітніх змаганнях в Китаї

На всесвітніх іграх у китайському місті Ченду збірна Україна з веслування взяла дві золоті медалі, а також одну срібну і одну бронзову. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді і спорту.

Деталі

Китайський дракон сьогодні був дуже гостинним до українців! На Всесвітніх іграх у Ченду збірна України з веслування на човнах "Дракон" здобула 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медаль

- говориться у повідомленні.

Доповнення

 Український стрибун у воду Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту.

Французький плавець Леон Маршан втретє став чемпіоном світу на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, показавши час 1:53,68. Це сталося наступного дня після встановлення ним світового рекорду на цій же дистанції.

