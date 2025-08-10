Українські веслувальники здобули чотири медалі на всесвітніх змаганнях в Китаї
Київ • УНН
Збірна України з веслування на човнах "Дракон" здобула дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі на Всесвітніх іграх у Ченду, Китай. Це сталося на змаганнях, де українські спортсмени показали високі результати.
На всесвітніх іграх у китайському місті Ченду збірна Україна з веслування взяла дві золоті медалі, а також одну срібну і одну бронзову. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді і спорту.
Деталі
Китайський дракон сьогодні був дуже гостинним до українців! На Всесвітніх іграх у Ченду збірна України з веслування на човнах "Дракон" здобула 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медаль
Доповнення
Український стрибун у воду Олексій Середа здобув срібну медаль на чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Французький плавець Леон Маршан втретє став чемпіоном світу на дистанції 200 метрів комплексним плаванням, показавши час 1:53,68. Це сталося наступного дня після встановлення ним світового рекорду на цій же дистанції.