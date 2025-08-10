Украинские гребцы завоевали четыре медали на всемирных соревнованиях в Китае

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 34679 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 110717 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 89585 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 264618 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 150667 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 324323 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 298307 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106644 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149274 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79329 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
0м/с
62%
756мм
Популярные новости
Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ9 августа, 21:09 • 16303 просмотра
Россия заявляет о своей ключевой роли в армяно-азербайджанском урегулировании9 августа, 21:57 • 10479 просмотра
Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всегоPhoto01:20 • 10910 просмотра
Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW02:33 • 13288 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto04:40 • 17744 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 324322 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 204821 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 298306 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 304381 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 211949 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Великобритания
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 48925 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 110748 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 304389 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 224386 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 233799 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
ТикТок
Instagram
Пистолет

Украинские гребцы завоевали четыре медали на всемирных соревнованиях в Китае

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на Всемирных играх в Чэнду, Китай. Это произошло на соревнованиях, где украинские спортсмены показали высокие результаты.

Украинские гребцы завоевали четыре медали на всемирных соревнованиях в Китае

На Всемирных играх в китайском городе Чэнду сборная Украины по гребле завоевала две золотые медали, а также одну серебряную и одну бронзовую. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта.

Детали

Китайский дракон сегодня был очень гостеприимным к украинцам! На Всемирных играх в Чэнду сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль

- говорится в сообщении.

Дополнение

 Украинский прыгун в воду Алексей Середа завоевал серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта.

Французский пловец Леон Маршан в третий раз стал чемпионом мира на дистанции 200 метров комплексным плаванием, показав время 1:53,68. Это произошло на следующий день после установления им мирового рекорда на этой же дистанции.

Павел Зинченко

спорт
Китай