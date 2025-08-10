Украинские гребцы завоевали четыре медали на всемирных соревнованиях в Китае
Киев • УНН
Сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" завоевала две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали на Всемирных играх в Чэнду, Китай. Это произошло на соревнованиях, где украинские спортсмены показали высокие результаты.
Детали
Китайский дракон сегодня был очень гостеприимным к украинцам! На Всемирных играх в Чэнду сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" завоевала 2 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медаль
Дополнение
