Украина призвала ФИДЕ не возобновлять участие РФ и Беларуси в международных шахматных соревнованиях

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация шахмат Украины призвали ФИДЕ не возобновлять деятельность шахматных федераций России и Беларуси. Они выступают против возвращения сборных и использования государственных символов на соревнованиях.

Украина призвала ФИДЕ не возобновлять участие РФ и Беларуси в международных шахматных соревнованиях

Министерство молодежи и спорта Украины совместно с Федерацией шахмат Украины обратились к президенту и делегатам Международной федерации шахмат (ФИДЕ) с призывом не допустить полного возобновления деятельности шахматных федераций россии и беларуси. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Обращение, подписанное Министром молодежи и спорта Украины Матвеем Бидным и президентом Федерации шахмат Украины Александром Камышиным.

По информации ФШУ, 14 декабря 2025 года состоится заседание Генеральной ассамблеи ФИДЕ, на котором, согласно имеющимся данным, планируется рассмотрение предложения о возвращении национальных сборных россии и беларуси ко всем турнирам ФИДЕ, а также возобновление использования их государственных символов.

Украинская сторона отмечает, что вооруженная агрессия россии против Украины продолжается, приводя к тысячам погибших мирных жителей и миллионам вынужденных переселенцев. В то же время руководство Федерации шахмат россии и связанные с ней публичные деятели открыто поддерживают политику российских властей и войну, что, по оценке Украины, противоречит базовым принципам и ценностям ФИДЕ и международного спортивного движения

- говорится в сообщении.

В обращении также напоминается, что ФИДЕ уже приняла принципиальные решения в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. В частности, в феврале 2022 года было запрещено использование российских и белорусских флагов и гимнов на рейтинговых турнирах ФИДЕ, а в марте 2022 года - отстранены национальные сборные россии и беларуси от участия в официальных соревнованиях до дальнейшего уведомления.

Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация шахмат Украины подчеркивают, что обстоятельства, послужившие основанием для этих решений, остаются неизменными, а потому призывают ФИДЕ сохранить последовательную позицию и не пересматривать действующие ограничения.

Напомним

Высокопоставленные чиновники УЕФА считают, что возвращение россии к международным соревнованиям под эгидой организации даже на молодежном уровне будет невозможным, пока не будет достигнуто решение о прекращении войны в Украине. 

Вита Зеленецкая

СпортПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Матвей Бидный
Беларусь
Министерство молодежи и спорта Украины
Украина