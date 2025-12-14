Україна закликали ФІДЕ не відновлювати участь рф та білорусі в міжнародних шахматних змаганнях
Київ • УНН
Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України закликали ФІДЕ не відновлювати діяльність шахових федерацій росії та білорусі. Вони виступають проти повернення збірних та використання державних символів на змаганнях.
Міністерство молоді та спорту України спільно з Федерацією шахів України звернулися до президента і делегатів Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) із закликом не допустити повного відновлення діяльності шахових федерацій росії та білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Звернення, підписане Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним та президентом Федерації шахів України Олександром Камишіним.
За інформацією ФШУ, 14 грудня 2025 року відбудеться засідання Генеральної асамблеї ФІДЕ, на якому, згідно з наявними даними, планується розгляд пропозиції щодо повернення національних збірних росії та білорусі до всіх турнірів ФІДЕ, а також відновлення використання їхніх державних символів.
Українська сторона наголошує, що збройна агресія росії проти України триває, призводячи до тисяч загиблих мирних жителів і мільйонів вимушених переселенців. Водночас керівництво Федерації шахів росії та пов’язані з нею публічні діячі відкрито підтримують політику російської влади та війну, що, за оцінкою України, суперечить базовим принципам і цінностям ФІДЕ та міжнародного спортивного руху
У зверненні також нагадується, що ФІДЕ вже ухвалила принципові рішення у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Зокрема, у лютому 2022 року було заборонено використання російських і білоруських прапорів та гімнів на рейтингових турнірах ФІДЕ, а в березні 2022 року - відсторонено національні збірні росії та білорусі від участі в офіційних змаганнях до подальшого повідомлення.
Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України підкреслюють, що обставини, які стали підставою для цих рішень, залишаються незмінними, а тому закликають ФІДЕ зберегти послідовну позицію та не переглядати чинні обмеження.
Нагадаємо
Високопосадовці УЄФА вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні.
МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном11.12.25, 20:41 • 5218 переглядiв