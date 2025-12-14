$42.270.00
13 грудня, 15:54 • 15239 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 27013 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 21906 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 22098 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 19760 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 14566 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 15368 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 14995 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13309 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 13664 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Україна закликали ФІДЕ не відновлювати участь рф та білорусі в міжнародних шахматних змаганнях

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України закликали ФІДЕ не відновлювати діяльність шахових федерацій росії та білорусі. Вони виступають проти повернення збірних та використання державних символів на змаганнях.

Україна закликали ФІДЕ не відновлювати участь рф та білорусі в міжнародних шахматних змаганнях

Міністерство молоді та спорту України спільно з Федерацією шахів України звернулися до президента і делегатів Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) із закликом не допустити повного відновлення діяльності шахових федерацій росії та білорусі. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Звернення, підписане Міністром молоді та спорту України Матвієм Бідним та президентом Федерації шахів України Олександром Камишіним.

За інформацією ФШУ, 14 грудня 2025 року відбудеться засідання Генеральної асамблеї ФІДЕ, на якому, згідно з наявними даними, планується розгляд пропозиції щодо повернення національних збірних росії та білорусі до всіх турнірів ФІДЕ, а також відновлення використання їхніх державних символів.

Українська сторона наголошує, що збройна агресія росії проти України триває, призводячи до тисяч загиблих мирних жителів і мільйонів вимушених переселенців. Водночас керівництво Федерації шахів росії та пов’язані з нею публічні діячі відкрито підтримують політику російської влади та війну, що, за оцінкою України, суперечить базовим принципам і цінностям ФІДЕ та міжнародного спортивного руху

- йдеться у дописі.

У зверненні також нагадується, що ФІДЕ вже ухвалила принципові рішення у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Зокрема, у лютому 2022 року було заборонено використання російських і білоруських прапорів та гімнів на рейтингових турнірах ФІДЕ, а в березні 2022 року - відсторонено національні збірні росії та білорусі від участі в офіційних змаганнях до подальшого повідомлення.

Міністерство молоді та спорту України та Федерація шахів України підкреслюють, що обставини, які стали підставою для цих рішень, залишаються незмінними, а тому закликають ФІДЕ зберегти послідовну позицію та не переглядати чинні обмеження.

Нагадаємо

Високопосадовці УЄФА вважають, що повернення росії до міжнародних змагань під егідою організації навіть на молодіжному рівні буде неможливим, доки не буде досягнуто рішення щодо припинення війни в Україні. 

МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном11.12.25, 20:41 • 5218 переглядiв

Віта Зеленецька

СпортПолітика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Матвій Бідний
Білорусь
Міністерство молоді та спорту України
Україна