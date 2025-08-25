Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
Киев • УНН
Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на Чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Это второе в истории Украины «золото» в групповых упражнениях на мировых первенствах, а также первая медаль за 10 лет в упражнениях с лентой.
Национальная сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Украинские гимнастки в финале опередили сборные Бразилии и Китая и поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Украинские гимнастки в финале с 3 мячами и 2 обручами получили оценку 28,650 балла. Это второе в истории золото Украины в групповых упражнениях на мировых первенствах: первый успех команда одержала в 2002 году в упражнениях с пятью лентами.
Помимо групповых выступлений, 17-летняя спортсменка завоевала для Украины первую медаль за 10 лет в упражнениях с лентой на чемпионате мира, подчеркнув высокий уровень подготовки украинской школы художественной гимнастики.
Для 17-летней грации это первая личная медаль на взрослом мировом первенстве. А предыдущую украинскую медаль в упражнениях с лентой на чемпионатах мира, также бронзовую, завоевала Анна Ризатдинова 10 лет назад
Напомним
Недавно украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко стала вице-чемпионкой Всемирных игр в Чэнду в супертяжелой категории. В приседании она покорила рекордные 285,5 кг.
