24 августа, 13:49 • 13135 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 25288 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 31733 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 30054 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 39881 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 74484 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 62128 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 33660 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 56579 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 35496 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на Чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Это второе в истории Украины «золото» в групповых упражнениях на мировых первенствах, а также первая медаль за 10 лет в упражнениях с лентой.

Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике

Национальная сборная Украины по художественной гимнастике завоевала золотую медаль в групповых упражнениях на чемпионате мира в Рио-де-Жанейро. Украинские гимнастки в финале опередили сборные Бразилии и Китая и поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Украинские гимнастки в финале с 3 мячами и 2 обручами получили оценку 28,650 балла. Это второе в истории золото Украины в групповых упражнениях на мировых первенствах: первый успех команда одержала в 2002 году в упражнениях с пятью лентами.

Помимо групповых выступлений, 17-летняя спортсменка завоевала для Украины первую медаль за 10 лет в упражнениях с лентой на чемпионате мира, подчеркнув высокий уровень подготовки украинской школы художественной гимнастики.

Для 17-летней грации это первая личная медаль на взрослом мировом первенстве. А предыдущую украинскую медаль в упражнениях с лентой на чемпионатах мира, также бронзовую, завоевала Анна Ризатдинова 10 лет назад

- отметили в министерстве. 

Напомним

Недавно украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко стала вице-чемпионкой Всемирных игр в Чэнду в супертяжелой категории. В приседании она покорила рекордные 285,5 кг.

Украинские гребцы завоевали четыре медали на всемирных соревнованиях в Китае10.08.25, 09:51 • 3548 просмотров

Вероника Марченко

Спорт
Министерство молодежи и спорта Украины
Рио-де-Жанейро