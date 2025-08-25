Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах

$41.220.00
47.980.00
ukenru
24 серпня, 13:49 • 13130 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 25278 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 31727 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 30049 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 39873 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 74477 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 62127 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 33659 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 56578 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 35496 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
79%
748мм
Популярнi новини
Венс: росія відмовилася від спроби створити маріонетковий уряд у Києві24 серпня, 14:46 • 7518 перегляди
Трамп зупинив будівництво дороговартісної морської вітрової електростанції у США: проєкт був майже завершений24 серпня, 15:28 • 9066 перегляди
Прикордонна поліція Румунії повідомила, скільки українців у 2025 році нелегально перетнули кордон24 серпня, 15:44 • 10270 перегляди
Зірка серіалу "Клан Сопрано" Джеррі Адлер помер у віці 96 роківVideo24 серпня, 16:46 • 4244 перегляди
"Використав національне свято": Сіярто звинуватив Зеленського у погрозах Угорщині в День Незалежності18:31 • 11431 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 39873 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 74477 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 44476 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 58145 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 44954 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Карні
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Угорщина
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 44361 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 29768 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 30605 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 33304 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 39346 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Twitter
Північний потік — 2
Футбол

Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Збірна України з художньої гімнастики здобула золоту медаль у групових вправах на Чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро. Це друге в історії України "золото" у групових вправах на світових першостях.

Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах

Національна команда України з художньої гімнастики здобула золоту медаль у групових вправах на чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро. Українські гімнастки у фіналі випередили збірні Бразилії та Китаю та піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

Українські гімнастки у фіналі з 3 м’ячами та 2 обручами отримали оцінку 28,650 бала. Це друге в історії золото України у групових вправах на світових першостях: перший успіх команда здобула у 2002 році у вправах з п’ятьма стрічками.

Окрім групових виступів, 17-річна спортсменка здобула для України першу медаль за 10 років у вправах зі стрічкою на чемпіонаті світу, підкресливши високий рівень підготовки української школи художньої гімнастики.

Для 17-річної грації це перша особиста медаль на дорослій світовій першості. А попередню українську медаль у вправах зі стрічкою на чемпіонатах світу, також бронзову, здобула Ганна Різатдінова 10 років тому

- зазначили в міністерстві. 

Нагадаємо

Нещодавно українська пауерліфтерка Дар’я Русаненко стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії. У присіданні вона підкорила рекордні 285,5 кг.

Українські веслувальники здобули чотири медалі на всесвітніх змаганнях в Китаї10.08.25, 09:51 • 3548 переглядiв

Вероніка Марченко

Спорт
Міністерство молоді та спорту України
Ріо-де-Жанейро