Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
Київ • УНН
Збірна України з художньої гімнастики здобула золоту медаль у групових вправах на Чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро. Це друге в історії України "золото" у групових вправах на світових першостях.
Національна команда України з художньої гімнастики здобула золоту медаль у групових вправах на чемпіонаті світу в Ріо-де-Жанейро. Українські гімнастки у фіналі випередили збірні Бразилії та Китаю та піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани. Про це пише УНН із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
Українські гімнастки у фіналі з 3 м’ячами та 2 обручами отримали оцінку 28,650 бала. Це друге в історії золото України у групових вправах на світових першостях: перший успіх команда здобула у 2002 році у вправах з п’ятьма стрічками.
Окрім групових виступів, 17-річна спортсменка здобула для України першу медаль за 10 років у вправах зі стрічкою на чемпіонаті світу, підкресливши високий рівень підготовки української школи художньої гімнастики.
Для 17-річної грації це перша особиста медаль на дорослій світовій першості. А попередню українську медаль у вправах зі стрічкою на чемпіонатах світу, також бронзову, здобула Ганна Різатдінова 10 років тому
Нагадаємо
Нещодавно українська пауерліфтерка Дар’я Русаненко стала віцечемпіонкою Всесвітніх ігор у Ченду у суперважкій категорії. У присіданні вона підкорила рекордні 285,5 кг.
