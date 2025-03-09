Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
Киев • УНН
Ярослава Магучих завоевала третье подряд "золото" на чемпионате Европы в помещении по прыжкам в высоту. Украинская спортсменка преодолела высоту 1,99 м, опередив сербскую и шведскую соперниц.
Ярослава Магучіх с результатом 1,99 м стала победительницей чемпионата Европы по прыжкам в высоту. Украинка в третий раз подряд завоевала "золото" Евро в помещении.
Передает УНН со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины.
Ярослава Магучіх в третий раз подряд стала чемпионкой, одержав победу в финале чемпионата Европы по легкой атлетике по прыжкам в высоту в помещении (проходил в Апелдорне, Нидерланды).
Украинка одержала победу с результатом 1.99 м. Соответствующую высоту Ярослава покорила со второй попытки.
Ярослава Магучих в третий раз подряд завоевала золотую медаль Евро в помещении.
Представительница Сербии, Ангелина Топич не смогла покорить эту высоту, - у нее "серебро". Бронзу завоевала шведка Энгла Нильссон (1.92 м).
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