Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд на чемпіонаті Європи
Київ • УНН
Ярослава Магучіх здобула третє поспіль "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні зі стрибків у висоту. Українська спортсменка подолала висоту 1,99 м, випередивши сербську та шведську суперниць.
Ярослава Магучіх із результатом 1,99 м стала переможницею чемпіонату Європи зі стрибків у висоту. Українка втретє поспіль здобула "золото" Євро в приміщенні.
Передає УНН із посиланням на Федерацію легкої атлетики України.
Ярослава Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою, здобувши перемогу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики зі стрибків у висоту в приміщенні (відбувався у Апелдорні, Нідерланди).
Українка здобула перемогу з результатом 1.99 м. Відповідну висоту Ярослава підкорила з другої спроби.
Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула золоту медаль Євро в приміщенні.
Представниця Сербії, Ангеліна Топич не змогла підкорити цю висоту, - в неї "срібло". Бронзу виборола шведка Енгла Нільссон (1.92 м).
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