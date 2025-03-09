Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх встановила рекорд на чемпіонаті Європи

Ярослава Магучіх із результатом 1,99 м стала переможницею чемпіонату Європи зі стрибків у висоту. Українка втретє поспіль здобула "золото" Євро в приміщенні.

Передає УНН із посиланням на Федерацію легкої атлетики України.

Ярослава Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою, здобувши перемогу у фіналі чемпіонату Європи з легкої атлетики зі стрибків у висоту в приміщенні (відбувався у Апелдорні, Нідерланди).

Українка здобула перемогу з результатом 1.99 м. Відповідну висоту Ярослава підкорила з другої спроби.

Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула золоту медаль Євро в приміщенні.

Представниця Сербії, Ангеліна Топич не змогла підкорити цю висоту, - в неї "срібло". Бронзу виборола шведка Енгла Нільссон (1.92 м).

Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"