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Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"

Київ • УНН

 • 19924 перегляди

Назар Чепурний виборов бронзову медаль у вільних вправах на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку. Українець отримав 13,633 бала за виступ, здобувши свою 10-ту медаль на етапах Кубка світу.

Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"

Українець Назар Чепурний став бронзовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, передає УНН із посиланням на НОК.

Деталі

В азербайджанському Баку триває етап Кубка світу зі спортивної гімнастики.

У вільних вправах на третю сходинку пʼєдесталу пошани піднявся учасник Олімпійських ігор-2024 Назар Чепурний За свій виступ українець отримав 13,633 бала

- йдеться у повідомленні.

За даними НОК, для Назара цей подіум став 10-м на рівні етапів Кубка світу.

Завтра, 9 березня, українці змагатимуться у фіналах в опорному стрибку та на коні.

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