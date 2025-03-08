Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"

Українець Назар Чепурний став бронзовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, передає УНН із посиланням на НОК.

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В азербайджанському Баку триває етап Кубка світу зі спортивної гімнастики.

У вільних вправах на третю сходинку пʼєдесталу пошани піднявся учасник Олімпійських ігор-2024 Назар Чепурний За свій виступ українець отримав 13,633 бала - йдеться у повідомленні.

За даними НОК, для Назара цей подіум став 10-м на рівні етапів Кубка світу.

Завтра, 9 березня, українці змагатимуться у фіналах в опорному стрибку та на коні.