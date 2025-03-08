Етап Кубка світу зі спортивної гімнастики: Назар Чепурний здобув "бронзу"
Київ • УНН
Назар Чепурний виборов бронзову медаль у вільних вправах на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Баку. Українець отримав 13,633 бала за виступ, здобувши свою 10-ту медаль на етапах Кубка світу.
Українець Назар Чепурний став бронзовим призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики, передає УНН із посиланням на НОК.
Деталі
В азербайджанському Баку триває етап Кубка світу зі спортивної гімнастики.
У вільних вправах на третю сходинку пʼєдесталу пошани піднявся учасник Олімпійських ігор-2024 Назар Чепурний За свій виступ українець отримав 13,633 бала
За даними НОК, для Назара цей подіум став 10-м на рівні етапів Кубка світу.
Завтра, 9 березня, українці змагатимуться у фіналах в опорному стрибку та на коні.