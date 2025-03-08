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Этап Кубка мира по спортивной гимнастике: Назар Чепурный завоевал "бронзу"

Киев • УНН

 • 19910 просмотра

Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на свободных руках на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Украинец получил 13,633 балла за выступление, завоевав свою 10-ю медаль на этапах Кубка мира.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике: Назар Чепурный завоевал "бронзу"

Украинец Назар Чепурный стал бронзовым призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

В азербайджанском Баку продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

В вольных упражнениях на третью ступеньку пьедестала почета поднялся участник Олимпийских игр-2024 Назар Чепурный. За свое выступление украинец получил 13,633 балла.

- говорится в сообщении.

По данным НОК, для Назара этот подиум стал 10-м на уровне этапов Кубка мира.

Завтра, 9 марта, украинцы будут соревноваться в финалах в опорном прыжке и на коне.

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