Этап Кубка мира по спортивной гимнастике: Назар Чепурный завоевал "бронзу"
Киев • УНН
Назар Чепурный завоевал бронзовую медаль в упражнениях на свободных руках на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку. Украинец получил 13,633 балла за выступление, завоевав свою 10-ю медаль на этапах Кубка мира.
Украинец Назар Чепурный стал бронзовым призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
В азербайджанском Баку продолжается этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
В вольных упражнениях на третью ступеньку пьедестала почета поднялся участник Олимпийских игр-2024 Назар Чепурный. За свое выступление украинец получил 13,633 балла.
По данным НОК, для Назара этот подиум стал 10-м на уровне этапов Кубка мира.
Завтра, 9 марта, украинцы будут соревноваться в финалах в опорном прыжке и на коне.