Українка Магучіх виграла золото на етапі Діамантової ліги в Сямені

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула 20-ту перемогу на етапах Діамантової ліги, вигравши золото в Сямені з результатом 1.97 м, повідомили у суботу у Мінмолодьспорту у соцмережах, пише УНН.

20-та перемога Ярослави Магучіх на етапах Діамантової ліги! Українська стрибунка у висоту здобула золото на першому у сезоні етапі "Діамантової ліги" у китайському Сямені - повідомили у Мінмолодьспорту.

Висота 1.97 м підкорилася лише нашій олімпійській чемпіонці і рекордсменці світу, зазначили у міністерстві.

Австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс завершили змагання з результатом 1.94 м і здобули срібло та бронзу відповідно.

Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою з особистим рекордом сезону 1.91 м.

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