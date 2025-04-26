Українка Магучіх виграла золото на етапі Діамантової ліги в Сямені
Київ • УНН
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула 20-ту перемогу на етапах Діамантової ліги, вигравши золото в Сямені з результатом 1.97 м. Юлія Левченко стала четвертою з особистим рекордом сезону.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула 20-ту перемогу на етапах Діамантової ліги, вигравши золото в Сямені з результатом 1.97 м, повідомили у суботу у Мінмолодьспорту у соцмережах, пише УНН.
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Висота 1.97 м підкорилася лише нашій олімпійській чемпіонці і рекордсменці світу, зазначили у міністерстві.
Австралійки Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс завершили змагання з результатом 1.94 м і здобули срібло та бронзу відповідно.
Ще одна українка Юлія Левченко стала четвертою з особистим рекордом сезону 1.91 м.
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