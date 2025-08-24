Президент Украины наградил 126 пограничников, 61 из них - посмертно
Киев • УНН
В День Независимости Президент Украины наградил 126 пограничников за мужество, 61 из них посмертно. Награды включают ордена "За заслуги", Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медали.
В День Независимости Президент Украины почтил мужество и самопожертвование украинских воинов, подписав указ о награждении 126 пограничников. Более половины из них - 61 военнослужащий - получили награды посмертно. Об этом говорится в указе Президента Украины, пишет УНН.
Детали
Защитники отмечены за личную отвагу и преданность в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди наград – ордена "За заслуги" ІІІ степени, Богдана Хмельницкого І степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІ степени и "Защитнику Отечества".
В список награжденных вошли военнослужащие Государственной пограничной службы, а также представители Национальной гвардии и Национальной полиции, которые стоят на передовой борьбы с российской агрессией.
Президент подчеркнул, что каждая награда – это не только символ благодарности государства, но и свидетельство того, что героизм и преданность украинских воинов не будут забыты.
За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу
