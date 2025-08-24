Президент Украины наградил 126 пограничников, 61 из них - посмертно

$41.220.00
47.980.00
ukenru
07:11 • 2242 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
05:50 • 8716 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 46787 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 50562 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 28465 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 53067 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34078 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 35192 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 26457 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 25758 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
48%
746мм
Популярные новости
Пентагон месяцами блокировал удары Украины по России дальнобойными ракетами - WSJ23 августа, 23:09 • 5868 просмотра
Пограничники показали уничтожение дронами вражеской телевышки и склада горючего оккупантов24 августа, 00:01 • 7020 просмотра
Украина атакует российские нефтяные объекты – вскоре планирует отправить «Фламинго» в россиюPhoto24 августа, 00:24 • 15296 просмотра
Сумы под атакой вражеских БПЛА: что известно24 августа, 01:39 • 9274 просмотра
Число казней украинских военнопленных россиянами резко возросло - ISW24 августа, 02:03 • 12560 просмотра
публикации
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
05:50 • 8716 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 46787 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 31120 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа23 августа, 03:30 • 43635 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептовPhoto22 августа, 15:31 • 32788 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Марк Карни
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Европа
Курская область
Реклама
УНН Lite
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 35192 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 22172 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 23701 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 26404 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico22 августа, 02:18 • 33345 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
КАБ-500
ATACMS
Крылатая ракета

Президент Украины наградил 126 пограничников, 61 из них - посмертно

Киев • УНН

 • 116 просмотра

В День Независимости Президент Украины наградил 126 пограничников за мужество, 61 из них посмертно. Награды включают ордена "За заслуги", Богдана Хмельницкого, "За мужество" и медали.

Президент Украины наградил 126 пограничников, 61 из них - посмертно

В День Независимости Президент Украины почтил мужество и самопожертвование украинских воинов, подписав указ о награждении 126 пограничников. Более половины из них - 61 военнослужащий - получили награды посмертно. Об этом говорится в указе Президента Украины, пишет УНН.

Детали

Защитники отмечены за личную отвагу и преданность в борьбе за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди наград – ордена "За заслуги" ІІІ степени, Богдана Хмельницкого І степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степени, а также медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу" ІІ степени и "Защитнику Отечества".

В список награжденных вошли военнослужащие Государственной пограничной службы, а также представители Национальной гвардии и Национальной полиции, которые стоят на передовой борьбы с российской агрессией.

Президент подчеркнул, что каждая награда – это не только символ благодарности государства, но и свидетельство того, что героизм и преданность украинских воинов не будут забыты.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу

- говорится в указе Президента.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственной наградой "Национальная легенда Украины" выдающихся деятелей культуры, спорта и науки. Среди награжденных - Серж Лифарь, Анатолий Криволап, Василий Зинкевич, Ярослава Магучих и другие.

Зеленский наградил полковника, командира 1-го корпуса НГУ "Азов" "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого II степени17.08.2025, 15:48 • 5716 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Национальная полиция Украины
Ярослава Магучих
Национальная гвардия Украины
Государственная пограничная служба Украины
Владимир Зеленский
Украина