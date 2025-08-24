Президент України відзначив нагородами 126 прикордонників, 61 з них - посмертно

$41.220.00
47.980.00
ukenru
07:11 • 2086 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 8362 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 46620 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 50454 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 28399 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 53032 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34061 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 35154 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Ексклюзив
22 серпня, 14:30 • 26455 перегляди
Інновації врятували Україну, тепер - час промислового розвитку: генерал Девід Грандж про оборону, ЗСУ та авіаціюPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 13:07 • 25757 перегляди
Неякісні окуляри для військових на 25 мільйонів. Історія одного злочинуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
49%
746мм
Популярнi новини
Пентагон місяцями блокував удари України по росії далекобійними ракетами - WSJ23 серпня, 23:09 • 5740 перегляди
Прикордонники показали знищення дронами ворожої телевежі та складу пального окупантів24 серпня, 00:01 • 6880 перегляди
Україна атакує російські нафтові об'єкти – незабаром планує відправити "Фламінго" до росії - ЗМІPhoto24 серпня, 00:24 • 15192 перегляди
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24 серпня, 01:39 • 9158 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW24 серпня, 02:03 • 12499 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 8362 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 46620 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 31057 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 43559 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 32730 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Марк Карні
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Європа
Курська область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 35154 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 22145 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 23674 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 26379 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 33325 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
КАБ-500
ATACMS
Крилата ракета

Президент України відзначив нагородами 126 прикордонників, 61 з них - посмертно

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У День Незалежності Президент України відзначив 126 прикордонників за мужність, 61 з них посмертно. Нагороди включають ордени "За заслуги", Богдана Хмельницького, "За мужність" та медалі.

Президент України відзначив нагородами 126 прикордонників, 61 з них - посмертно

У День Незалежності Президент України вшанував мужність та самопожертву українських воїнів, підписавши указ про нагородження 126 прикордонників. Більше половини з них - 61 військовослужбовець - отримали відзнаки посмертно. Про це йдеться в указі Президента України, пише УНН.

Деталі

Захисників відзначено за особисту відвагу та відданість у боротьбі за державний суверенітет і територіальну цілісність України. Серед нагород – ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького І ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни".

До списку нагороджених увійшли військовослужбовці Державної прикордонної служби, а також представники Національної гвардії та Національної поліції, які стоять на передовій боротьби з російською агресією.

Президент підкреслив, що кожна відзнака – це не лише символ вдячності держави, але й свідчення того, що героїзм і відданість українських воїнів не будуть забуті.

За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові

- йдеться в указі Президента.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки. Серед нагороджених - Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх та інші.

Зеленський нагородив полковника командира 1-го корпусу НГУ "Азов" "Редіса" орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня17.08.25, 15:48 • 5716 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Національна поліція України
Ярослава Магучіх
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Володимир Зеленський
Україна