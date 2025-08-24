Президент України відзначив нагородами 126 прикордонників, 61 з них - посмертно
Київ • УНН
У День Незалежності Президент України відзначив 126 прикордонників за мужність, 61 з них посмертно. Нагороди включають ордени "За заслуги", Богдана Хмельницького, "За мужність" та медалі.
У День Незалежності Президент України вшанував мужність та самопожертву українських воїнів, підписавши указ про нагородження 126 прикордонників. Більше половини з них - 61 військовослужбовець - отримали відзнаки посмертно. Про це йдеться в указі Президента України, пише УНН.
Деталі
Захисників відзначено за особисту відвагу та відданість у боротьбі за державний суверенітет і територіальну цілісність України. Серед нагород – ордени "За заслуги" ІІІ ступеня, Богдана Хмельницького І ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу" ІІ ступеня та "Захиснику Вітчизни".
До списку нагороджених увійшли військовослужбовці Державної прикордонної служби, а також представники Національної гвардії та Національної поліції, які стоять на передовій боротьби з російською агресією.
Президент підкреслив, що кожна відзнака – це не лише символ вдячності держави, але й свідчення того, що героїзм і відданість українських воїнів не будуть забуті.
За особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський відзначив державною нагородою "Національна легенда України" видатних діячів культури, спорту та науки. Серед нагороджених - Серж Лифар, Анатолій Криволап, Василь Зінкевич, Ярослава Магучіх та інші.
Зеленський нагородив полковника командира 1-го корпусу НГУ "Азов" "Редіса" орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня17.08.25, 15:48 • 5716 переглядiв