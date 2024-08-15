Ярослава Магучих пожертвовала 500 тысяч гривен на лечение бойцов "Азова"
Киев • УНН
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих передала 500 тыс. грн на лечение раненых бойцов "Азова". Средства направлены на помощь военным с тяжелыми нейротравмами через благотворительный фонд "Ангелы Азова".
Украинская спортсменка Ярослава Магучих задонатила на лечение раненых бойцов "Азова" полмиллиона гривен. Об этом рассказали в благотворительном фонде "Ангелы Азова", передает УНН.
Детали
Команда "Ангелов Азова" искренне благодарит Ярославу Магучих, легкоатлетку по прыжкам в высоту, олимпийскую чемпионку за донат в размере 500 000 грн
Отмечается, что все средства перечислены на лечение военных с тяжелыми нейротравмами.
Напомним
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих передала 1 млн грн из призовых на помощь животным. Средства получили UAnimals и четыре приюта для животных, чтобы обеспечить их лекарствами, едой и теплым местом.