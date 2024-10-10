Магучих в тройке номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024

Избраны три финалистки European Athletics. Среди них украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Спортсменки из Великобритании и Нидерландов сейчас являются соперницами украинки.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодежьспорта.

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Недавно European Athletics (Европейская федерация легкой атлетики) объявила имена лучших легкоатлетов Европы. Кроме Магучих на звание лучшей легкоатлетки претендуют:

Фемке Бол, представительница Нидерландов (трехкратный призер Олимпиады-2024, дважды чемпионка Европы);

Кили Ходжкинсон, представительница Великобритании (олимпийская чемпионка Парижа-2024 в беге на 800 метров).

Победительница станет известна 26 октября. В этот день, в Скопье (Северная Македония), состоится церемония Golden Tracks.

Напомним,

Ярослава Магучих пожертвовала 500 тысяч гривен на лечение бойцов «Азова».

Олимпийская чемпионка Магучих задонатила миллион из призовых на помощь животным