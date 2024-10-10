Магучих в тройке номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024
Киев • УНН
Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Ее соперницами стали Фемке Бол из Нидерландов и Кили Ходжкинсон из Великобритании.
Избраны три финалистки European Athletics. Среди них украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Спортсменки из Великобритании и Нидерландов сейчас являются соперницами украинки.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодежьспорта.
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Недавно European Athletics (Европейская федерация легкой атлетики) объявила имена лучших легкоатлетов Европы. Кроме Магучих на звание лучшей легкоатлетки претендуют:
Фемке Бол, представительница Нидерландов (трехкратный призер Олимпиады-2024, дважды чемпионка Европы);
Кили Ходжкинсон, представительница Великобритании (олимпийская чемпионка Парижа-2024 в беге на 800 метров).
Победительница станет известна 26 октября. В этот день, в Скопье (Северная Македония), состоится церемония Golden Tracks.
Напомним,
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