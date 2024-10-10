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Магучих в тройке номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024

Магучих в тройке номинантов на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 08:11  •  2324 просмотра

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Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Ее соперницами стали Фемке Бол из Нидерландов и Кили Ходжкинсон из Великобритании.

Избраны три финалистки European Athletics. Среди них украинская спортсменка, олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Спортсменки из Великобритании и Нидерландов сейчас являются соперницами украинки.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодежьспорта.

 Олимпийская чемпионка по легкой атлетике  Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Недавно European Athletics (Европейская федерация легкой атлетики) объявила имена лучших легкоатлетов Европы. Кроме Магучих на звание лучшей легкоатлетки претендуют:

Фемке Бол, представительница Нидерландов (трехкратный призер Олимпиады-2024, дважды чемпионка Европы);

Кили Ходжкинсон, представительница Великобритании (олимпийская чемпионка Парижа-2024 в беге на 800 метров).

Победительница станет известна 26 октября. В этот день, в Скопье (Северная Македония), состоится церемония Golden Tracks.

Напомним,

Ярослава Магучих пожертвовала 500 тысяч гривен на лечение бойцов «Азова».

Олимпийская чемпионка Магучих задонатила миллион из призовых на помощь животным15 августа 2024, 10:08 • 21515 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спортОлимпиада
yaroslava-makhuchikhЯрослава Махучих
severnaya-makedoniyaСеверная Македония
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина