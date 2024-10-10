Магучіх у трійці номінанток на звання кращої легкоатлетки Європи-2024
Київ • УНН
Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Її суперницями стали Фемке Бол з Нідерландів та Кілі Годжкінсон з Великої Британії.
Обрано трьох фіналісток European Athletics. Серед них українська спортсменка, олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Спортсменки з Великої Британії та Нідерландів наразі є суперницями українки.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу Мінмолодьспорту.
Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Нещодавно European Athletics (Європейська федерація легкої атлетики) оголосила імена найкращих легкоатлетів Європи. Крім Магучіх на звання кращої легкоатлетки претендують:
Фемке Бол, представниця Нідерландів (триразова призерка Олімпіади-2024, двічі чемпіонка Європи);
Кілі Годжкінсон, представниця Великої Британії (олімпійська чемпіонка Парижа-2024 з бігу на 800 метрів).
Переможцниця стане відома 26 жовтня. У цей день, у Скоп’є (Північна Македонія), відбудеться церемонія Golden Tracks.
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