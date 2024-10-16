Получили почти 200 медалей: украинские ветераны взяли первенство на международных соревнованиях Strong Spirit's Games
Киев • УНН
На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов завоевала 188 медалей. Украинцы соревновались с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов в 5 дисциплинах.
На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов получила наибольшее количество наград - 188 медалей, соревнуясь с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов. Об этом рассказали в МВД Украины, передает УНН.
Детали
Турнир проходил с 11 по 13 октября в Испании. Впервые украинская сторона - Федерация стронгмена Украины - стала инициатором и организатором мирового соревнования среди ветеранов Strong Spirit's Games, в рамках известного спортивного фестиваля Arnold Classic Europe.
В соревнованиях приняли участие 80 защитников и защитниц из 5 стран мира - это ветераны войны из Соединенных Штатов, Эстонии, Ирландии и Нидерландов и Украины.
Украинскую сборную представили 50 ветеранов, среди которых военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, а также те, кто получил ранения или инвалидность при исполнении служебных обязанностей. В состав команды вошли 12 представителей органов системы МВД - полицейские, гвардейцы и пограничники
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Спортсмены соревновались в 5 различных дисциплинах - жиме лежа, гребле на тренажерах 100 метров и 100 секунд, подъеме гири и эйрбайке.
По результатам соревнований сборная Украины уверенно победила в общем зачете Strong Spirit's Games, завоевав 188 медалей - 84 золотые, 58 серебряных и 46 бронзовых медалей.
Второе место заняли военные ветераны из Соединенных Штатов, а бронзовый кубок получили бывшие военные из Эстонии.
Напомним,
На международном турнире Satellite FIE в Сплите украинцы завоевали две медали. Роман Свичкарь получил «серебро» в мужских соревнованиях, а Ксения Пантелеева - «бронзу» в женском турнире.