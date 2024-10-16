Получили почти 200 медалей: украинские ветераны взяли первенство на международных соревнованиях Strong Spirit's Games

ukenru
Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  41267 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Эксклюзив
Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат
  •  68688 просмотра

Аудит может повысить эффективность работы АРМА с арестованными активами - адвокат

Эксклюзив
Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий
  •  76503 просмотра

Инфраструктурное обеспечение, помощь с поиском рабочей силы - экономист рассказал, как власти громад могут способствовать открытию новых предприятий

Эксклюзив
В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея
  •  76995 просмотра

В Офисе Генпрокурора рассказали об идентификации, оценке и розыске предметов искусства, похищенных оккупантами из Херсонского областного художественного музея

Эксклюзив
российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов
  •  65668 просмотра

российское ударное оружие изменилось - в КНИИСЭ рассказали о результатах последних исследований вражеских ракет и дронов

Эксклюзив
Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме
  •  65641 просмотра

Котельные на альтернативных видах топлива, солнечные панели для детсадов - в Киевской области продолжается подготовка к зиме

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский
  •  72670 просмотра

Киев предлагает США и партнерам заключить соглашение о совместной защите в Украине критических ресурсов - Зеленский

Эксклюзив
Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС
  •  64068 просмотра

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский
  •  56190 просмотра

Киев предлагает разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат
  •  48243 просмотра

Оценка активов, переданных в АРМА, без осмотра может стать основанием для обжалования - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине

Франция успешно испытала первый свой дрон-камикадзе. Париж анонсировал поставки французским войскам и Украине

  •  48846 просмотра
Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты

Министр энергетики объяснил, почему Украине нужно уже сейчас реализовывать новые атомные проекты

  •  56882 просмотра
"Если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году": Зеленский пришел на представление Плана победы в ВР

"Если начать двигаться по этому плану сейчас, может удаться завершить войну не позднее, чем в следующем году": Зеленский пришел на представление Плана победы в ВР

  •  40533 просмотра
рф должна проиграть в войне, это не "заморозка" или торговля территорией - Президент

рф должна проиграть в войне, это не "заморозка" или торговля территорией - Президент

  •  29711 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  103973 просмотра
публикации
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

  •  103973 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  139949 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  124107 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

15 октября 2024, 09:59  •  126276 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

15 октября 2024, 07:15  •  146248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

  •  107967 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  76438 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  123597 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  126001 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  111725 просмотра
Актуальное
Получили почти 200 медалей: украинские ветераны взяли первенство на международных соревнованиях Strong Spirit's Games

Получили почти 200 медалей: украинские ветераны взяли первенство на международных соревнованиях Strong Spirit's Games

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 17:16  •  3854 просмотра

Read in English

На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов завоевала 188 медалей. Украинцы соревновались с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов в 5 дисциплинах.

На соревнованиях Strong Spirit's Games в Мадриде украинская сборная ветеранов получила наибольшее количество наград - 188 медалей, соревнуясь с командами США, Эстонии, Ирландии и Нидерландов.  Об этом рассказали в МВД Украины, передает УНН.

Детали 

Турнир проходил с 11 по 13 октября в Испании. Впервые украинская сторона - Федерация стронгмена Украины - стала инициатором и организатором мирового соревнования среди ветеранов Strong Spirit's Games, в рамках известного спортивного фестиваля Arnold Classic Europe.

В соревнованиях приняли участие 80 защитников и защитниц из 5 стран мира - это ветераны войны из Соединенных Штатов, Эстонии, Ирландии и Нидерландов и Украины.

Украинскую сборную представили 50 ветеранов, среди которых военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, а также те, кто получил ранения или инвалидность при исполнении служебных обязанностей. В состав команды вошли 12 представителей органов системы МВД - полицейские, гвардейцы и пограничники  

- рассказали в МВД. 

Украинку Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в мире15 октября 2024, 16:56 • 15430 просмотров

Спортсмены соревновались в 5 различных дисциплинах - жиме лежа, гребле на тренажерах 100 метров и 100 секунд, подъеме гири и эйрбайке.

По результатам соревнований сборная Украины уверенно победила в общем зачете Strong Spirit's Games, завоевав 188 медалей - 84 золотые, 58 серебряных и 46 бронзовых медалей.

Второе место заняли военные ветераны из Соединенных Штатов, а бронзовый кубок получили бывшие военные из Эстонии.

Напомним,

На международном турнире Satellite FIE в Сплите украинцы завоевали две медали. Роман Свичкарь получил «серебро» в мужских соревнованиях, а Ксения Пантелеева - «бронзу» в женском турнире.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

спорт
yaroslava-makhuchikhЯрослава Махучих
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
irlandiyaИрландия
ispaniyaИспания
niderlandiНидерланды
madrydМадрид
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина