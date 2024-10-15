Украинку Ярославу Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки года в мире
Киев • УНН
Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в пятерку номинантов на звание лучшей спортсменки года по версии World Athletics. Голосование продлится до 20 октября в соцсетях.
World Athletics объявила список из пяти номинантов на звание лучшей спортсменки и спортсмена года, среди них в том числе и украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Об этом заявили в Минмолодежьспорта, передает УНН.
Детали
В министерстве напоминают, что в этом году Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту и стала олимпийской чемпионкой.
Конкуренцию украинке также составили олимпийские чемпионки Парижа-2024: американки Валари Олман (метание диска) и Тара Дэвис-Вудголл (прыжки в длину), австралийка Нина Кеннеди (прыжки с шестом) и бельгийка Нафиссату Тиам (семиборье).
Проголосовать за Ярославу Магучих можно в соцсетях World Athletics до 20 октября. В Facebook и Instagram нужно полюбить публикацию с нашей легкоатлеткой, а на платформе X сделать ретвит.
Напомним,
Украинская олимпийская чемпионка Ярослава Магучих вошла в тройку номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы-2024. Ее соперницами стали Фемке Бол из Нидерландов и Кили Ходжкинсон из Великобритании.