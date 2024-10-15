Українку Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року у світі
Київ • УНН
Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до п'ятірки номінантів на звання найкращої спортсменки року за версією World Athletics. Голосування триватиме до 20 жовтня у соцмережах.
World Athletics оголосила список із п’яти номінантів на звання найкращої спортсменки та спортсмена року, серед них зокрема і українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Про це заявили у Мінмолодьспорту, передає УНН.
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У міністерстві нагадують, що цьогоріч Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту та стала олімпійською чемпіонкою.
Конкуренцію українці також склали олімпійські чемпіонки Парижа-2024: американки Валарі Олман (метання диска) та Тара Девіс-Вудголл (стрибки у довжину), австралійка Ніна Кеннеді (стрибки з жердиною) та бельгійка Нафіссату Тіам (семиборство).
Проголосувати за Ярославу Магучіх можна у соцмережах World Athletics до 20 жовтня. У Facebook та Instagram потрібно вподобати публікацію з нашою легкоатлеткою, а на платформі X зробити ретвіт.
Нагадаємо
Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Її суперницями стали Фемке Бол з Нідерландів та Кілі Годжкінсон з Великої Британії.