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Українку Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року у світі

Київ • УНН

 • 18357 перегляди

Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до п'ятірки номінантів на звання найкращої спортсменки року за версією World Athletics. Голосування триватиме до 20 жовтня у соцмережах.

Українку Ярославу Магучіх номінували на звання найкращої легкоатлетки року у світі

World Athletics оголосила список із п’яти номінантів на звання найкращої спортсменки та спортсмена року, серед них зокрема і українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Про це заявили у Мінмолодьспорту, передає УНН.

Деталі

У міністерстві нагадують, що цьогоріч Магучіх встановила світовий рекорд у стрибках у висоту та стала олімпійською чемпіонкою.

Конкуренцію українці також склали олімпійські чемпіонки Парижа-2024: американки Валарі Олман (метання диска) та Тара Девіс-Вудголл (стрибки у довжину), австралійка Ніна Кеннеді (стрибки з жердиною) та бельгійка Нафіссату Тіам (семиборство).

Проголосувати за Ярославу Магучіх можна у соцмережах World Athletics до 20 жовтня. У Facebook та Instagram потрібно вподобати публікацію з нашою легкоатлеткою, а на платформі X зробити ретвіт.

Нагадаємо

Українська олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх увійшла до трійки номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи-2024. Її суперницями стали Фемке Бол з Нідерландів та Кілі Годжкінсон з Великої Британії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Спорт
Ярослава Магучіх
Австралія
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