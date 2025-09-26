$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 2360 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 5412 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 10617 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
06:40 • 17962 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 24591 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 25492 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 37670 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 34868 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67331 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42814 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Украинская прыгунья Магучих снова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Ярослава Магучих вошла в 10 номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года. Победителей объявят 25 октября в Батуми, Грузия.

Украинская прыгунья Магучих снова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих оказалась среди номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года по версии European Athletics, сообщили в организации, пишет УНН.

Детали

Ярослава Магучих стала одной из 10 номинанток на нынешний трофей лучшей легкоатлетки Европы. Наряду с украинкой за звание посоревнуются Надя Баттоклетти (Италия), Фемке Бол (Нидерланды), Джорджия Хантер-Белл (Великобритания), Дитаджи Камбунджи (Швейцария), Кейт О’Коннор (Ирландия), Мария Перес (Испания), Джессика Шилдер (Нидерланды), Тина Сутей (Словения), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды).

Среди достижений Магучих в этом году в рамках номинации указано, что она чемпионка Европы по прыжкам в высоту в помещении; серебряный призер мира по прыжкам в высоту в помещении; бронзовый призер мира по прыжкам в высоту; победительница командного чемпионата Европы по легкой атлетике, 1-й дивизион.

Победители будут объявлены и им будут вручены трофеи на церемонии награждения Golden Tracks, которая состоится в Батуми, Грузия, 25 октября.

Дополнение

В 2024 году лучшей легкоатлеткой Европы среди женщин стала украинка Ярослава Магучих.

Юлия Шрамко

Спорт
Республика Ирландия
Ярослава Магучих
Швейцария
Словения
Великобритания
Италия
Испания
Нидерланды
Грузия