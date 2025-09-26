Украинская прыгунья Магучих снова номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы
Киев • УНН
Ярослава Магучих вошла в 10 номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года. Победителей объявят 25 октября в Батуми, Грузия.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих оказалась среди номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы 2025 года по версии European Athletics, сообщили в организации, пишет УНН.
Детали
Ярослава Магучих стала одной из 10 номинанток на нынешний трофей лучшей легкоатлетки Европы. Наряду с украинкой за звание посоревнуются Надя Баттоклетти (Италия), Фемке Бол (Нидерланды), Джорджия Хантер-Белл (Великобритания), Дитаджи Камбунджи (Швейцария), Кейт О’Коннор (Ирландия), Мария Перес (Испания), Джессика Шилдер (Нидерланды), Тина Сутей (Словения), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды).
Среди достижений Магучих в этом году в рамках номинации указано, что она чемпионка Европы по прыжкам в высоту в помещении; серебряный призер мира по прыжкам в высоту в помещении; бронзовый призер мира по прыжкам в высоту; победительница командного чемпионата Европы по легкой атлетике, 1-й дивизион.
Победители будут объявлены и им будут вручены трофеи на церемонии награждения Golden Tracks, которая состоится в Батуми, Грузия, 25 октября.
Дополнение
В 2024 году лучшей легкоатлеткой Европы среди женщин стала украинка Ярослава Магучих.