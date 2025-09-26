Українська стрибунка Магучіх знову номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи
Київ • УНН
Ярослава Магучіх увійшла до 10 номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи 2025 року. Переможців оголосять 25 жовтня у Батумі, Грузія.
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх опинилася серед номінанок на звання найкращої легкоатлетки Європи 2025 року за версією European Athletics, повідомили в організації, пише УНН.
Деталі
Ярослава Магучіх стала однією з 10 номінанток на цьогорічний трофей найкращої легкоатлетки Європи. Поряд з українкою за звання позмагаються Надія Баттоклетті (Італія), Фемке Бол (Нідерланди), Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія), Дітаджі Камбунджі (Швейцарія), Кейт О’Коннор (Ірландія), Марія Перес (Іспанія), Джессіка Шилдер (Нідерланди), Тіна Сутей (Словенія), Йорінде ван Клінкен (Нідерланди).
Серед цьогорічних досягнень Магучіх у межах номінації вказано, що вона чемпіонка Європи зі стрибків у висоту в приміщенні; срібна призерка світу зі стрибків у висоту в приміщенні; бронзова призерка світу зі стрибків у висоту; переможниця командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, 1-й дивізіон.
Переможців буде оголошено та їм буде вручено трофеї на церемонії нагородження Golden Tracks, яка відбудеться в Батумі, Грузія, 25 жовтня.
Доповнення
2024 року року найкращою легкоатлеткою Європи серед жінок стала українка Ярослава Магучіх.