Українська стрибунка Магучіх знову номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
09:46 • 3370 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
09:25 • 7334 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
09:01 • 11908 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
06:40 • 19197 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 25671 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 25747 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 37886 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 34934 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 67387 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42832 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.5м/с
42%
763мм
Популярнi новини
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 22445 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів26 вересня, 01:49 • 14122 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС26 вересня, 02:59 • 23120 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto26 вересня, 03:46 • 18981 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13470 перегляди
Публікації
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video09:01 • 11896 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 19186 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 25661 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 29404 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 35579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Ярослава Магучіх
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іспанія
Угорщина
Італія
Реклама
УНН Lite
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів09:12 • 3838 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 13549 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 29128 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 37216 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 70639 перегляди
Актуальне
TikTok
Financial Times
Truth Social
Brent
Шахед-136

Українська стрибунка Магучіх знову номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Ярослава Магучіх увійшла до 10 номінанток на звання найкращої легкоатлетки Європи 2025 року. Переможців оголосять 25 жовтня у Батумі, Грузія.

Українська стрибунка Магучіх знову номінована на звання найкращої легкоатлетки Європи

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх опинилася серед номінанок на звання найкращої легкоатлетки Європи 2025 року за версією European Athletics, повідомили в організації, пише УНН.

Деталі

Ярослава Магучіх стала однією з 10 номінанток на цьогорічний трофей найкращої легкоатлетки Європи. Поряд з українкою за звання позмагаються Надія Баттоклетті (Італія), Фемке Бол (Нідерланди), Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія), Дітаджі Камбунджі (Швейцарія), Кейт О’Коннор (Ірландія), Марія Перес (Іспанія), Джессіка Шилдер (Нідерланди), Тіна Сутей (Словенія), Йорінде ван Клінкен (Нідерланди).

Серед цьогорічних досягнень Магучіх у межах номінації вказано, що вона чемпіонка Європи зі стрибків у висоту в приміщенні; срібна призерка світу зі стрибків у висоту в приміщенні; бронзова призерка світу зі стрибків у висоту; переможниця командного чемпіонату Європи з легкої атлетики, 1-й дивізіон.

Переможців буде оголошено та їм буде вручено трофеї на церемонії нагородження Golden Tracks, яка відбудеться в Батумі, Грузія, 25 жовтня.

Доповнення

2024 року року найкращою легкоатлеткою Європи серед жінок стала українка Ярослава Магучіх.

Юлія Шрамко

Спорт
Ірландія
Ярослава Магучіх
Швейцарія
Словенія
Велика Британія
Італія
Іспанія
Нідерланди
Грузія