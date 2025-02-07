Магучих начала сезон победой на турнире в Италии

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту в итальянском Удине с результатом 1,94 м, сообщили в Федерации легкой атлетики Украины, пишет УНН.

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Магучих открыла сезон-2025 турниром по прыжкам в высоту в Италии 6 февраля. "Именно она, рекордсменка мира и олимпийская чемпионка, была безоговорочной фавориткой соревнований", - указали в федерации.

Стартовой высотой Магучих заявила 1,91 м, с которых она уже длительное время и начинает соревнования. К тому времени, пока она вышла на свой первый прыжок, большинство атлеток соревнования прекратили. Единственной, кто еще оставался в секторе, была венгерка Лилианна Батори, которая, как и украинка, преодолела 1,91 и установила при этом личный рекорд. Однако взлететь выше ей не удалось.

Магучих с первой попытки прыгнула на 1,94 м, чем обеспечила себе победу. Уже в этом статусе, решив пропустить 1,96, она попробовала силы на 1,98, но планка не устояла.

В соревнованиях среди мужчин украинец Вадим Кравчук был четвертым (2,18 м). Болгарин Тихомир Иванов и итальянец Маттео Сиоли прыгнули на 2,25 м и заняли первое и второе места соответственно.

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