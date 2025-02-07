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Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії

Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії

Київ • УНН

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Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в Удіне з результатом 1,94 м. Угорка Ліліанна Баторі посіла друге місце, встановивши особистий рекорд 1,91 м.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту в італійському Удіне з результатом 1,94 м, повідомили у Федерації легкої атлетики України, пише УНН.

Деталі

Магучіх відкрила сезон-2025 турніром зі стрибків у висоту в Італії 6 лютого. "Саме вона, рекордсменка світу й олімпійська чемпіонка, була беззаперечною фавориткою змагань", - вказали у федерації.

Стартовою висотою Магучіх заявила 1,91 м, з яких вона вже тривалий час і починає змагання. До того часу, доки вона вийшла на свій перший стрибок, більшість атлеток змагання припинили. Єдиною, хто ще залишався в секторі, була угорка Ліліанна Баторі, яка, як і українка, подолала 1,91 і встановила при цьому особистий рекорд. Проте злетіти вище їй не вдалося.

Магучіх натомість з першої спроби стрибнула на 1,94 м, чим забезпечила собі перемогу. Уже в цьому статусі, вирішивши пропустити 1,96, вона спробувала сили на 1,98, але планка не встояла.

У змаганнях серед чоловіків українець Вадим Кравчук був четвертим (2,18 м). Болгарин Тіхомір Іванов та італієць Маттео Сіолі стрибнули на 2,25 м і посіли перше та друге місця відповідно.

Ярослава Магучіх здобула звання найкращої легкоатлетки 2024 року у світі 01.12.24, 19:59 • 20406 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт
yaroslava-mahuchikhЯрослава Магучіх
bolhariiaБолгарія
italiiaІталія
uhorshchynaУгорщина
ukrainaУкраїна

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