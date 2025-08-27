Ярослава Магучих завоевала «серебро» в финале «Бриллиантовой лиги», преодолев высоту 2,02 м
Киев • УНН
Ярослава Магучих стала серебряным призером финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, преодолев высоту 2,02 м. Это ее пятая подряд медаль на турнире, хотя титул чемпионки защитить не удалось.
Украинская рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала серебряным призером в финале легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига" в прыжках в высоту, которые проходили в Цюрихе.
Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, пишет УНН.
Детали
В швейцарском Цюрихе украинская рекордсменка мира в прыжках в высоту завоевала свою пятую подряд медаль в финале самого престижного легкоатлетического турнира
Отмечается, что Ярослава Магучих взяла планку на высоте 2,02 со второй попытки, повторив личный рекорд сезона. Впоследствии она перенесла высоту на 2,06 м, но не сумела взять ее с трех попыток. Чемпионкой с рекордом сезона стала Никола Олислагерс из Австралии с результатом 2,04 м.
Таким образом, Ярослава Магучих не сумела защитить титул чемпионки "Бриллиантовой лиги". В целом она трижды становилась победительницей финала сезона.
Еще одна украинка в финале Юлия Левченко со второй попытки сумела преодолеть планку в 2 метра — это ее лучший результат за пять лет. Она завершила соревнования на 4-м месте
Дополнение
Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года из-за положительного теста на допинг. Такое решение приняла независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).
Полина Дзерожинская завоевала золотую медаль в метании молота на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье. Это третье золото Украины на соревнованиях, где также отличились Илария Цуркан, Хазар Гейдаров и Макар Яхно.