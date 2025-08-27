Ярослава Магучих завоевала «серебро» в финале «Бриллиантовой лиги», преодолев высоту 2,02 м

$41.400.03
48.270.21
ukenru
Эксклюзив
15:38 • 6054 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 51381 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 40642 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 16296 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 38761 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 36456 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 40615 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 94278 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 95228 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109872 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Популярные новости
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 76265 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет15:01 • 12436 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки15:18 • 12380 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 95761 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальной окраскойPhoto15:52 • 7732 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений12:36 • 29298 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 40133 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 41213 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 76589 просмотра
Ярослава Магучих завоевала «серебро» в финале «Бриллиантовой лиги», преодолев высоту 2,02 м

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Ярослава Магучих стала серебряным призером финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе, преодолев высоту 2,02 м. Это ее пятая подряд медаль на турнире, хотя титул чемпионки защитить не удалось.

Ярослава Магучих завоевала «серебро» в финале «Бриллиантовой лиги», преодолев высоту 2,02 м

Украинская рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала серебряным призером в финале легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига" в прыжках в высоту, которые проходили в Цюрихе.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

В швейцарском Цюрихе украинская рекордсменка мира в прыжках в высоту завоевала свою пятую подряд медаль в финале самого престижного легкоатлетического турнира

- сообщили в Минспорта.

Отмечается, что Ярослава Магучих взяла планку на высоте 2,02 со второй попытки, повторив личный рекорд сезона. Впоследствии она перенесла высоту на 2,06 м, но не сумела взять ее с трех попыток. Чемпионкой с рекордом сезона стала Никола Олислагерс из Австралии с результатом 2,04 м.

Таким образом, Ярослава Магучих не сумела защитить титул чемпионки "Бриллиантовой лиги". В целом она трижды становилась победительницей финала сезона.

Еще одна украинка в финале Юлия Левченко со второй попытки сумела преодолеть планку в 2 метра — это ее лучший результат за пять лет. Она завершила соревнования на 4-м месте

- рассказали в Минспорта.

Дополнение

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года из-за положительного теста на допинг. Такое решение приняла независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Полина Дзерожинская завоевала золотую медаль в метании молота на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье. Это третье золото Украины на соревнованиях, где также отличились Илария Цуркан, Хазар Гейдаров и Макар Яхно.

