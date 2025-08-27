Ярослава Магучих завоевала «серебро» в финале «Бриллиантовой лиги», преодолев высоту 2,02 м

Украинская рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала серебряным призером в финале легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига" в прыжках в высоту, которые проходили в Цюрихе.

Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины, пишет УНН.

Детали

В швейцарском Цюрихе украинская рекордсменка мира в прыжках в высоту завоевала свою пятую подряд медаль в финале самого престижного легкоатлетического турнира - сообщили в Минспорта.

Отмечается, что Ярослава Магучих взяла планку на высоте 2,02 со второй попытки, повторив личный рекорд сезона. Впоследствии она перенесла высоту на 2,06 м, но не сумела взять ее с трех попыток. Чемпионкой с рекордом сезона стала Никола Олислагерс из Австралии с результатом 2,04 м.

Таким образом, Ярослава Магучих не сумела защитить титул чемпионки "Бриллиантовой лиги". В целом она трижды становилась победительницей финала сезона.

Еще одна украинка в финале Юлия Левченко со второй попытки сумела преодолеть планку в 2 метра — это ее лучший результат за пять лет. Она завершила соревнования на 4-м месте - рассказали в Минспорта.

Дополнение

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук дисквалифицирована на 4 года из-за положительного теста на допинг. Такое решение приняла независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU).

Полина Дзерожинская завоевала золотую медаль в метании молота на Европейском юношеском олимпийском фестивале в Скопье. Это третье золото Украины на соревнованиях, где также отличились Илария Цуркан, Хазар Гейдаров и Макар Яхно.