Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі "Діамантова ліга" подолавши висоту у 2,02 м

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Ярослава Магучіх стала срібною призеркою фіналу "Діамантової ліги" у Цюріху, подолавши висоту 2,02 м. Це її п'ята поспіль медаль на турнірі, хоча титул чемпіонки захистити не вдалося.

Ярослава Магучіх здобула "срібло" у фіналі "Діамантова ліга" подолавши висоту у 2,02 м

Українська рекордсменка світу по стрибках у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою у фіналі легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга" у стрибках у висоту, які проходили у Цюріху.

Про це повідомили у Міністерстві молоді та спорту України, пише УНН.

Деталі

У швейцарському Цюриху українська рекордсменка світу у стрибках у висоту здобула свою п'яту поспіль медаль у фіналі найпрестижнішого легкоатлетичного турніру

- повідомили у Мінспорту.

=Зазначається, що Ярослава Магучіх взяла планку на висоті 2,02 з другої спроби, повторивши особистий рекорд сезону. Згодом вона перенесла висоту на 2,06 м, але не зуміла взяти її з трьох спроб. 'Чемпіонкою з рекордом сезону стала Нікола Оліслагерс з Австралії з результатом 2,04 м.

Таким чином, Ярослава Магучіх не зуміла захистити титул чемпіонки "Діамантової ліги". Загалом вона тричі ставала переможницею фіналу сезону.

Ще одна українка у фіналі Юлія Левченко з другої спроби зуміла подолати планку в 2 метри — це її найкращий результат за пʼять років. Вона завершила змагання на 4-му місці

- розповіли у Мінспорту.

Доповнення

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук дискваліфікована на 4 роки через позитивне тест на допінг. Таке рішення прийняла незалежна організація по боротьбі з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

Поліна Дзерожинська виборола золоту медаль у метанні молота на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі у Скоп'є. Це третє золото України на змаганнях, де також відзначилися Іларія Цуркан, Хазар Гейдаров та Макар Яхно.

