Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии

Украинка Ярослава Магучих с результатом 2.01 м завоевала золото легкоатлетического турнира Banskobystricka latka серии World Indoor Tour Silver в Словакии, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Серебро у австралийки Элеанор Паттерсон (1.99 м), бронза у Ангелина Топич из Сербии (1.96 м).

По данным ведомства, это уже вторая подряд победа Ярославы на соревнованиях серии мирового континентального тура в помещении, после золота в итальянском Ундине (1.94 м). А турнир в Банской Быстрице украинская наша мировая рекордсменка выиграла уже в четвертый раз в карьере.

Кроме того, это впервые в сезоне в женских прыжках в высоту преодолено 2 метра.

Магучих начала сезон победой на турнире в Италии