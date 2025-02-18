Преодолела высоту в 2 метра: Магучих завоевала золото легкоатлетического турнира в Словакии
Киев • УНН
Ярослава Магучих победила на турнире Banskobystricka latka с результатом 2.01 м. Это первый прыжок за 2 метра в женских соревнованиях этого сезона и вторая подряд победа украинки на мировом туре.
Украинка Ярослава Магучих с результатом 2.01 м завоевала золото легкоатлетического турнира Banskobystricka latka серии World Indoor Tour Silver в Словакии, передает УНН со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Серебро у австралийки Элеанор Паттерсон (1.99 м), бронза у Ангелина Топич из Сербии (1.96 м).
По данным ведомства, это уже вторая подряд победа Ярославы на соревнованиях серии мирового континентального тура в помещении, после золота в итальянском Ундине (1.94 м). А турнир в Банской Быстрице украинская наша мировая рекордсменка выиграла уже в четвертый раз в карьере.
Кроме того, это впервые в сезоне в женских прыжках в высоту преодолено 2 метра.
Магучих начала сезон победой на турнире в Италии07.02.25, 09:17 • 24340 просмотров