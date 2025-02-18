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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122485 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182585 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147007 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138568 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117228 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107905 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Подолала висоту в 2 метри: Магучіх здобула золото легкоатлетичного турніру у Словаччині

Подолала висоту в 2 метри: Магучіх здобула золото легкоатлетичного турніру у Словаччині

Київ • УНН

 • 33255 перегляди

Ярослава Магучіх перемогла на турнірі Banskobystricka latka з результатом 2.01 м. Це перший стрибок за 2 метри у жіночих змаганнях цього сезону та друга поспіль перемога українки на світовому турі.

Українка Ярослава Магучіх з результатом 2.01 м здобула золото легкоатлетичного турніру Banskobystricka latka серії World Indoor Tour Silver у Словаччині, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Срібло у австралійки Елеанор Паттерсон (1.99 м), бронза у Ангеліна Топич з Сербії (1.96 м).

За даними відомства, це вже друга поспіль перемога Ярослави на змаганнях серії світового континентального туру в приміщенні, після золота в італійському Ундіне (1.94 м). А турнір у Банській Бистриці українська наша світова рекордсменка виграла вже вчетверте у кар'єрі.

Крім того, це вперше в сезоні у жіночих стрибках у висоту подолано 2 метри.

Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії07.02.25, 09:17 • 26288 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Спорт
yaroslava-mahuchikhЯрослава Магучіх
avstraliiaАвстралія
serbiiaСербія
italiiaІталія
slovachchynaСловаччина
ukrainaУкраїна

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