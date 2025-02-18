Подолала висоту в 2 метри: Магучіх здобула золото легкоатлетичного турніру у Словаччині
Київ • УНН
Ярослава Магучіх перемогла на турнірі Banskobystricka latka з результатом 2.01 м. Це перший стрибок за 2 метри у жіночих змаганнях цього сезону та друга поспіль перемога українки на світовому турі.
Українка Ярослава Магучіх з результатом 2.01 м здобула золото легкоатлетичного турніру Banskobystricka latka серії World Indoor Tour Silver у Словаччині, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.
Срібло у австралійки Елеанор Паттерсон (1.99 м), бронза у Ангеліна Топич з Сербії (1.96 м).
За даними відомства, це вже друга поспіль перемога Ярослави на змаганнях серії світового континентального туру в приміщенні, після золота в італійському Ундіне (1.94 м). А турнір у Банській Бистриці українська наша світова рекордсменка виграла вже вчетверте у кар'єрі.
Крім того, це вперше в сезоні у жіночих стрибках у висоту подолано 2 метри.
Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії07.02.25, 09:17 • 26288 переглядiв