Подолала висоту в 2 метри: Магучіх здобула золото легкоатлетичного турніру у Словаччині

Українка Ярослава Магучіх з результатом 2.01 м здобула золото легкоатлетичного турніру Banskobystricka latka серії World Indoor Tour Silver у Словаччині, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Срібло у австралійки Елеанор Паттерсон (1.99 м), бронза у Ангеліна Топич з Сербії (1.96 м).

За даними відомства, це вже друга поспіль перемога Ярослави на змаганнях серії світового континентального туру в приміщенні, після золота в італійському Ундіне (1.94 м). А турнір у Банській Бистриці українська наша світова рекордсменка виграла вже вчетверте у кар'єрі.

Крім того, це вперше в сезоні у жіночих стрибках у висоту подолано 2 метри.

Магучіх розпочала сезон перемогою на турнірі в Італії