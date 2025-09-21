Ярослава Магучих завоевала бронзу на чемпионате мира-2025 по прыжкам в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла "бронзу" чемпионата мира-2025 в прыжках в высоту. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В заключительный соревновательный день на мировом первенстве по легкой атлетике в Токио на третью ступень пьедестала почета поднялась титулованная Ярослава Магучих - говорится в сообщении.

Отмечается, что свои коррективы в соревновательный сектор прыжков в высоту внесла погода — над олимпийским стадионом в столице Японии во время попытки на 2,00 м начался ливень, поэтому организаторам приходилось дважды приостанавливать соревнования из-за ненадлежащих погодных условий.

Ярослава Магучих начала выступления на высоте 1,93 м: эту и следующую отметку на 1.97 м украинка взяла с первой попытки. Следующая высота 2.00 м Ярославе не покорилась с первого прыжка. Далее, в том числе из-за дождя, украинка перенесла две оставшиеся попытки на отметку 2.02 м. Однако оба раза планка не устояла: в итоге Ярослава Магучих стала третьей.

Победу праздновала Никола Олислагерс из Австралии (2.0 м с первой попытки), вторая — Мария Жодзик (2.0 м с третьей попытки), а третью ступень с Ярославой разделила еще одна спортсменка — Ангелина Топич из Сербии (1.97 м).

Для 24-летней украинки это четвертая награда с чемпионатов мира на открытом воздухе: в ее копилке есть также золото 2023 года, а также две серебряные награды 2019 и 2022 годов.

Эта медаль стала единственной для украинской сборной на мировом первенстве по легкой атлетике

