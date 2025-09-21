$41.250.00
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 11961 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 25509 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 34423 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 47721 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 67961 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 77567 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 61227 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 56639 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 49817 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Ярослава Магучих завоевала бронзу на чемпионате мира-2025 по прыжкам в высоту

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль на чемпионате мира-2025 по прыжкам в высоту в Токио. Она взяла высоту 1,97 м, а соревнования дважды приостанавливались из-за ливня.

Ярослава Магучих завоевала бронзу на чемпионате мира-2025 по прыжкам в высоту

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла "бронзу" чемпионата мира-2025 в прыжках в высоту. Об этом сообщает НОК Украины, пишет УНН.

В заключительный соревновательный день на мировом первенстве по легкой атлетике в Токио на третью ступень пьедестала почета поднялась титулованная Ярослава Магучих

- говорится в сообщении.

Отмечается, что свои коррективы в соревновательный сектор прыжков в высоту внесла погода — над олимпийским стадионом в столице Японии во время попытки на 2,00 м начался ливень, поэтому организаторам приходилось дважды приостанавливать соревнования из-за ненадлежащих погодных условий.

Ярослава Магучих начала выступления на высоте 1,93 м: эту и следующую отметку на 1.97 м украинка взяла с первой попытки. Следующая высота 2.00 м Ярославе не покорилась с первого прыжка. Далее, в том числе из-за дождя, украинка перенесла две оставшиеся попытки на отметку 2.02 м. Однако оба раза планка не устояла: в итоге Ярослава Магучих стала третьей.

Победу праздновала Никола Олислагерс из Австралии (2.0 м с первой попытки), вторая — Мария Жодзик (2.0 м с третьей попытки), а третью ступень с Ярославой разделила еще одна спортсменка — Ангелина Топич из Сербии (1.97 м).

Для 24-летней украинки это четвертая награда с чемпионатов мира на открытом воздухе: в ее копилке есть также золото 2023 года, а также две серебряные награды 2019 и 2022 годов.

Эта медаль стала единственной для украинской сборной на мировом первенстве по легкой атлетике

Эта медаль стала единственной для украинской сборной на мировом первенстве по легкой атлетике

Мудрик готовится к Олимпийским играм-2028 как спринтер - СМИ20.09.25, 08:24 • 3654 просмотра

Ольга Розгон

Спорт
Ярослава Магучих
Токио
Австралия
Сербия
Япония