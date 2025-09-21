Ярослава Магучіх здобула бронзу на чемпіонаті світу-2025 з висотного стрибка
Київ • УНН
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль на чемпіонаті світу-2025 зі стрибків у висоту в Токіо. Вона взяла висоту 1,97 м, а змагання двічі призупинялися через зливу.
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла "бронзу" чемпіонату світу-2025 у стрибках у висоту. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.
У заключний змагальний день на світовій першості з легкої атлетики в Токіо на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася титулована Ярослава Магучіх
Зазначається, що свої корективи у змагальний сектор стрибків у висоту внесла погода — над олімпійським стадіоном у столиці Японії під час спроби на 2,00 м розпочалася злива, тож організаторам доводилося двічі призупиняти змагання через неналежні погодні умови.
Ярослава Магучіх розпочала виступи на висоті 1,93 м: цю та наступну позначку на 1.97 м українка взяла з першої проби. Наступна висота 2.00 м Ярославі не підкорилася з першого стрибка. Далі, у тому числі через дощ, українка перенесла дві спроби, що залишилися, на позначку 2.02 м. Однак обидва рази планка не встояла: у підсумку Ярослава Магучіх стала третьою.
Перемогу святкувала Нікола Оліслагерс з Австралії (2.0 м з першої спроби) , друга — Марія Жодзік (2.0 м з третьої спроби), а тертю сходинку з Ярославою розділила ще одна спортсменка — Ангеліна Топич з Сербії (1.97 м).
Для 24-річної українки це четверта нагорода з чемпіонатів світу на відкритому повітрі: у її скарбниці є також золото 2023 року, а також дві срібні нагороди 2019 та 2022 років.
Ця медаль стала єдиною для української збірної на світовій першості з легкої атлетики
