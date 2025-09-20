Мудрик готується до Олімпійських ігор-2028 як спринтер - ЗМІ

$41.250.05
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 19539 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 30168 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 25267 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 31132 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 44561 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 28318 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 37062 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 39458 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 48539 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Автобус з хасидами потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса - соцмережі Video19 вересня, 20:05 • 11260 перегляди
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 7042 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 11858 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 12287 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 5788 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 9340 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 29677 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 44551 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 37054 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 64837 перегляди
Дональд Трамп
Кіт Келлог
Володимир Зеленський
Віталій Кім
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Білий дім
Польща
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 31120 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 29677 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 16663 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 19797 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 22312 перегляди
МіГ-31
MIM-104 Patriot
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury

Мудрик готується до Олімпійських ігор-2028 як спринтер - ЗМІ

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик має намір кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі як легкоатлет. Він вже тренується зі збірною зі спринту, демонструючи швидкість 36,67 км/год.

Мудрик готується до Олімпійських ігор-2028 як спринтер - ЗМІ

Півзахисник національної збірної України з футболу та лондонського Челсі Михайло Мудрик хоче спробувати себе у ролі спринтера. Про це повідомляє Marca, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Мудрик планує кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2028 у ролі легкоатлета. Аби виступити у Лос-Анджелесі Михайлу потрібно пройти відбір.

Джерела видання не повідомляють, на якій дистанції виступатиме українець. Втім, зазначається, що в АПЛ Мудрик демонстрував швидкісні показники на рівні 36,67 км/год.

Подалі від уваги ЗМІ Мудрик тренується з національною збірною зі спринту під керівництвом колишніх олімпійців. У країні з давніми традиціями легкої атлетики фізичний потенціал Мудрика не залишився непоміченим

- пише видання.

Вказується, що шлях до Олімпіади для Мудрика буде нелегким - йому потрібно буде виконати мінімальні вимоги Всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбір в Україні у 2027 році.

Нагадаємо

Український півзахисник Михайло Мудрик увійшов до офіційної заявки лондонського "Челсі" на новий сезон англійської футбольної Прем’єр-ліги 2025/26, попри дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В" - ЗМІ19.06.25, 19:54 • 11985 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт