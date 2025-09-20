Мудрик готується до Олімпійських ігор-2028 як спринтер - ЗМІ
Київ • УНН
Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик має намір кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі як легкоатлет. Він вже тренується зі збірною зі спринту, демонструючи швидкість 36,67 км/год.
Півзахисник національної збірної України з футболу та лондонського Челсі Михайло Мудрик хоче спробувати себе у ролі спринтера. Про це повідомляє Marca, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Мудрик планує кваліфікуватися на Олімпійські ігри-2028 у ролі легкоатлета. Аби виступити у Лос-Анджелесі Михайлу потрібно пройти відбір.
Джерела видання не повідомляють, на якій дистанції виступатиме українець. Втім, зазначається, що в АПЛ Мудрик демонстрував швидкісні показники на рівні 36,67 км/год.
Подалі від уваги ЗМІ Мудрик тренується з національною збірною зі спринту під керівництвом колишніх олімпійців. У країні з давніми традиціями легкої атлетики фізичний потенціал Мудрика не залишився непоміченим
Вказується, що шлях до Олімпіади для Мудрика буде нелегким - йому потрібно буде виконати мінімальні вимоги Всесвітньої легкоатлетичної федерації та успішно пройти відбір в Україні у 2027 році.
Нагадаємо
Український півзахисник Михайло Мудрик увійшов до офіційної заявки лондонського "Челсі" на новий сезон англійської футбольної Прем’єр-ліги 2025/26, попри дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.
