Мудрик готовится к Олимпийским играм-2028 как спринтер - СМИ
Киев • УНН
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик намерен квалифицироваться на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе как легкоатлет. Он уже тренируется со сборной по спринту, демонстрируя скорость 36,67 км/ч.
Полузащитник национальной сборной Украины по футболу и лондонского Челси Михаил Мудрик хочет попробовать себя в роли спринтера. Об этом сообщает Marca, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Мудрик планирует квалифицироваться на Олимпийские игры-2028 в роли легкоатлета. Чтобы выступить в Лос-Анджелесе, Михаилу нужно пройти отбор.
Источники издания не сообщают, на какой дистанции будет выступать украинец. Впрочем, отмечается, что в АПЛ Мудрик демонстрировал скоростные показатели на уровне 36,67 км/ч.
Вдали от внимания СМИ Мудрик тренируется с национальной сборной по спринту под руководством бывших олимпийцев. В стране с давними традициями легкой атлетики физический потенциал Мудрика не остался незамеченным
Указывается, что путь к Олимпиаде для Мудрика будет нелегким - ему нужно будет выполнить минимальные требования Всемирной легкоатлетической федерации и успешно пройти отбор в Украине в 2027 году.
Напомним
Украинский полузащитник Михаил Мудрик вошел в официальную заявку лондонского "Челси" на новый сезон английской футбольной Премьер-лиги 2025/26, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
