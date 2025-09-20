Мудрик готовится к Олимпийским играм-2028 как спринтер - СМИ

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 6972 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 18089 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 29338 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 24533 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 30285 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 43753 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 28030 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 36419 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39374 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 48310 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсетиVideo19 сентября, 20:05 • 10638 просмотра
Оккупанты создают "ассоциацию юристов" для прикрытия репрессий на оккупированных территориях - ЦНС19 сентября, 20:34 • 4294 просмотра
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 6492 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 11204 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 11588 просмотра
публикации
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 6972 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 28794 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 43753 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 36419 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 64262 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кит Келлог
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 30285 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 28794 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 16390 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 19571 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 22088 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Мудрик готовится к Олимпийским играм-2028 как спринтер - СМИ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик намерен квалифицироваться на Олимпийские игры-2028 в Лос-Анджелесе как легкоатлет. Он уже тренируется со сборной по спринту, демонстрируя скорость 36,67 км/ч.

Мудрик готовится к Олимпийским играм-2028 как спринтер - СМИ

Полузащитник национальной сборной Украины по футболу и лондонского Челси Михаил Мудрик хочет попробовать себя в роли спринтера. Об этом сообщает Marca, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Мудрик планирует квалифицироваться на Олимпийские игры-2028 в роли легкоатлета. Чтобы выступить в Лос-Анджелесе, Михаилу нужно пройти отбор.

Источники издания не сообщают, на какой дистанции будет выступать украинец. Впрочем, отмечается, что в АПЛ Мудрик демонстрировал скоростные показатели на уровне 36,67 км/ч.

Вдали от внимания СМИ Мудрик тренируется с национальной сборной по спринту под руководством бывших олимпийцев. В стране с давними традициями легкой атлетики физический потенциал Мудрика не остался незамеченным

- пишет издание.

Указывается, что путь к Олимпиаде для Мудрика будет нелегким - ему нужно будет выполнить минимальные требования Всемирной легкоатлетической федерации и успешно пройти отбор в Украине в 2027 году.

Напомним

Украинский полузащитник Михаил Мудрик вошел в официальную заявку лондонского "Челси" на новый сезон английской футбольной Премьер-лиги 2025/26, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Мудрик получил положительный результат допинг-пробы "Б" - СМИ19.06.25, 19:54 • 11985 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт