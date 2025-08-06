Мудрик потрапив до заявки Челсі на сезон АПЛ 2025/26 попри допінг-скандал
Київ • УНН
Український півзахисник Михайло Мудрик включений до заявки "Челсі" на сезон АПЛ 2025/26, незважаючи на дискваліфікацію. Він не має ігрового номера, а його колишній номер 10 віддали Коулу Палмеру.
Український півзахисник Михайло Мудрик увійшов до офіційної заявки лондонського "Челсі" на новий сезон англійської футбольної Прем’єр-ліги 2025/26, попри дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт АПЛ.
Деталі
Прем’єр-ліга опублікувала списки заявлених гравців усіх клубів. Серед гравців "Челсі" фігурує і Мудрик, проте без закріпленого ігрового номера.
Як відомо, Мудрик не виходив на поле у складі лондонського клубу із листопада 2024 року, коли зіграв унічию з "Арсеналом" (1:1) у рамках 11-го туру АПЛ. Влітку його колишній номер 10 віддали Коулу Палмеру.
Нагадаємо
У червні український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик отримав позитивний результат допінг-проби "В", після того, як у грудні минулого року клуб повідомив про позитивний результат допінг-проби "А". Футболісту загрожує до 4 років дискваліфікації.
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