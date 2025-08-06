Мудрик попал в заявку Челси на сезон АПЛ 2025/26 несмотря на допинг-скандал
Киев • УНН
Украинский полузащитник Михаил Мудрик включен в заявку "Челси" на сезон АПЛ 2025/26, несмотря на дисквалификацию. У него нет игрового номера, а его бывший номер 10 отдали Коулу Палмеру.
Украинский полузащитник Михаил Мудрик вошел в официальную заявку лондонского «Челси» на новый сезон английской футбольной Премьер-лиги 2025/26, несмотря на дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт АПЛ.
Детали
Премьер-лига опубликовала списки заявленных игроков всех клубов. Среди игроков «Челси» фигурирует и Мудрик, однако без закрепленного игрового номера.
Как известно, Мудрик не выходил на поле в составе лондонского клуба с ноября 2024 года, когда сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в рамках 11-го тура АПЛ. Летом его бывший номер 10 отдали Коулу Палмеру.
Напомним
В июне украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик получил положительный результат допинг-пробы «В», после того как в декабре прошлого года клуб сообщил о положительном результате допинг-пробы «А». Футболисту грозит до 4 лет дисквалификации.
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