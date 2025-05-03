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Прыгунья в высоту Магучих продолжила победную серию: завоевала десятое подряд золото

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Ярослава Магучих одержала десятую подряд победу на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае, взяв высоту 2.00 м. Юлия Левченко финишировала четвертой с лучшим результатом сезона.

Прыгунья в высоту Магучих продолжила победную серию: завоевала десятое подряд золото

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих продолжила победную серию на этапах Бриллиантовой лиги, завоевав десятое подряд золото. Украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с лучшим результатом сезона. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта, передает УНН.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих продолжила победную серию на этапах Бриллиантовой лиги. На втором этапе крупнейшего коммерческого турнира по легкой атлетике в китайском Шанхае спортсменка завоевала десятое подряд золото и 21-е в общем

- говорится в сообщении.

Победу Ярославе принес результат 2.00 м, серебро и бронза у австралиек Николы Олислагерс (1.98 м) и Элеанор Паттерсон (1.95 м). Еще одна украинка Юлия Левченко заняла четвертое место с лучшим результатом сезона 1.92 м.

Напомним

Украинские спортсмены Марк Гриценко и Алексей Середа завоевали первые для Украины медали на суперфинале Кубка мира по прыжкам в воду.

Павел Башинский

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